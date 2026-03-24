Las cinco alternativas que analiza el FC Barcelona ante la incertidumbre por el futuro de Rashford

El futuro de Marcus Rashford en el FC Barcelona no es una certeza; si bien existe intención de ambas partes por extender el vínculo contractual más allá del prestamo, las diferencias con el Manchester United complican la negociación.

Artículo publicado originalmente en SI FC

Desde Inglaterra pretenden una venta definitiva del jugador al club blaugrana, tazado en 30 millones de euros previamente establecidos, sin márgen a otro acuerdo, mientras que desde el club catalán la intención es renegociar una nueva cesión.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

En este contexto, la irregularidad en el nivel del delantero -acumula tan solo tres goles y una asistencia en sus últimas 15 partidos de la temporada-, condiciona su continuidad en el equipo. Ante este panorama, la dirigencia encabezada por Joan Laporta comenzó a analizar distintas alternativas para reforzar la delantera del equipo en poryección de un ataque más ofensivo.

1. Antonio Nusa (Leipzig)

RB Leipzig vs Hoffenheim - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El extremo noruego de RB Leipzig es una de las grandes promesas del fútbol europeo. Con apenas 20 años, se destaca por su velocidad, el desequilibrio en ataque y la capacidad para ganar la posesión en duelos individuales. Si bien todavía no logró sostener números significativos en cuanto a goles y asistencias en la temporada, su proyección lo convierte en una apuesta a futuro muy tentadora. El principal obstáculo sería su valor de mercado, elevado para la realidad económica del Barça.

2. Xavi Simons (Tottenham)

Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Formado en La Masía, el neerlandés aparece como una opción con antescedente futbolístico en el Barcelona. Tras su paso por el Paris Saint-Germain y su crecimiento en Europa, hoy es un jugador versátil, capaz de moverse como mediapunta o por las bandas.



Su situación actual en Tottenham Hotspur, con la posibilidad de perder la categoría en la Premier League, le abre la puerta a una posible salida, y desde la dirigencia blaugrana ven con optimismo un eventual regreso.

3. Ez Abde (Real Betis)

Real Betis Balompie v Panathinaikos AO - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Fran Santiago/GettyImages

El marroquí, hoy figura en Real Betis, atraviesa el mejor momento de su carrera tras temporadas irregulares en años anteriores. Más maduro y determinante, logró la regularidad en su juego y se convirtió en una pieza clave en LaLiga. Su pasado en el Barcelona -donde disputó 14 partidos durante la temporada 2021-22 hasta ser cedido-, sumado a que el club aún conserva un porcentaje de sus derechos, lo posicionan como una alternativa viable y menos costosa.

4. Jan Virgili (Mallorca)

RCD Mallorca v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Luego de su salida del FC Barcelona, el extremo de RCD Mallorca se consolidó rápidamente como titular, destacándose por su visión y capacidad de asistencia, actualmente considerado como una de las jóvenes promesas de LaLiga. Aunque todavía no alcanzó el ideal de su cuota goleadora, su crecimiento es evidente y, pese a que el club azulgrana no posee cláusula de recompra, mantiene la posibilidad de igualar ofertas, lo que podría facilitar su regreso para ser incluido en el esquema táctico de Hansi Flick.

🚨🚨🎖️| 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Le FC Barcelone souhaite faire revenir Jan Virgili l’été prochain. Le club dispose d’une clause de rachat, et le voit comme un joueur capable d’être important en sortie de banc et d’offrir plus de repos à Raphinha.



(@10JoseAlvarez) pic.twitter.com/8pZsuSeojV — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) March 24, 2026

5. Pedro Neto (Chelsea)

Everton v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El portugués de Chelsea FC es el nombre más consolidado de la lista. Con un destacable dominio de ambos perfiles y su capacidad ofensiva, puede aportar profundidad y variantes en ataque. En un contexto de fuerte competencia interna en los Blues, su búsqueda de mayor protagonismo podría abrir una puerta que el Barcelona intentaría aprovechar para hacerse del jugador. Además, su estilo de juego encaja con la idea ofensiva del equipo y su llegada podría resolverse mediante una operación similar a la de Rashford.

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