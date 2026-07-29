Las críticas de Antonio Mohamed al juego de estrellas
Este miércoles se jugará una nueva edición del duelo de estrellas entre la Liga MX y la MLS. El cuadro nacional será comandado por Antonio Mohamed, técnico del Toluca. Previo al cotejo, el 'Turco' lanzó duras críticas con respecto de la planificación del partido en medio del calendario de las ligas.
Está muy pegado al Mundial y hay muchos jugadores que están de descanso, otros que recién inicia la temporada. Ya la próxima semana inicia la Leagues Cup y todos los partidos son seguidos. Me parece que está muy apretado; en Europa algunos equipos apenas comenzaron la pretemporada, mientras nosotros ya hemos jugado finales con una preparación muy corta.Antonio Mohamed
Mohamed entiende que una vez que la MLS adopte el formato del calendario en Europa, el sentido del cotejo deberá cambiar.
Es muy pegado a los grandes eventos del verano, a la Copa América, a la Copa Oro y al Mundial. Tendría que ser más adelante. Seguramente cuando se empate el calendario de la MLS con lo demás, será en otro momento este evento y van a poder jugar todos.Antonio Mohamed
El técnico aseguró que es normal que más de un jugador no esté interesado en ser parte de este partido.
Debemos tratar de administrar los tiempos, el tema de las pausas, porque también la gente se va a saturar y los jugadores también si no tienen unas vacaciones correctas. El evento es muy bueno, pero hay que buscar el momento correcto para hacerlo, que la gente esté con ganas.Antonio Mohamed
Más allá de que el partido es visto como un mero show, el técnico considera que sí hay un orgullo entre ligas que defender.
Ya hace varios años se viene generando una rivalidad por la Leagues Cup, por la Concachampions. Sí es un partido festivo, pero cuando rueda el balón todos queremos ganar. La competitividad existe, sin dejar de lado que es un espectáculo para la gente.Antonio Mohamed
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.