Las cuatro figuras que podrían dejar el Arsenal tras la posible venta de Leandro Trossard

Después de una temporada 2025/26 histórica en la Premier League y en la UEFA Champions League, el Arsenal ya trabaja en la planificación de su próximo desafío deportivo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Además de incorporar nuevos futbolistas para mantener al equipo en la pelea por los principales títulos, la dirigencia también estudia desprenderse de algunos jugadores que perdieron protagonismo o cuyo ciclo en el club podría haber llegado a su fin.

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Besiktas have already reached club to club agreement with Arsenal for Trossard.



Fee will be €18m plus €2m add-ons, as @gunnerblog.



Trossard to make final decision after World Cup. pic.twitter.com/HxZuMrhJ43 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Si se concreta la salida de Leandro Trossard, otros nombres importantes podrían seguir el mismo camino durante este mercado de pases.

1. Ben White, un futuro condicionado por las lesiones

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Ben White fue una de las piezas que acompañó el crecimiento del Arsenal desde la llegada de Mikel Arteta y se convirtió en un jugador muy valorado por los hinchas. Sin embargo, las lesiones comenzaron a afectar su continuidad y su panorama de cara al futuro. El defensor sufrió un problema ligamentario en la rodilla durante el tramo final de la temporada, una situación que complicó una posible transferencia a otros clubes de la Premier. Aunque Jurriën Timber se consolidó como titular en el lateral derecho, White sigue siendo una alternativa confiable. Por ese motivo, si no aparece una oferta convincente, el club podría optar por mantenerlo una temporada más.

2. Christian Nørgaard, sin el protagonismo esperado

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

El mediocampista danés llegó procedente del Brentford para aportar experiencia y convertirse en una variante de confianza en la mitad de la cancha. Sin embargo, nunca logró ganarse un lugar importante dentro de la rotación de Arteta; su escasa participación en la Premier League dejó en evidencia que no terminó de convencer al entrenador. Con 32 años y un rol secundario, el Arsenal podría buscar recuperar parte de la inversión realizada por su fichaje antes de que su valor de mercado disminuya.

3. Gabriel Jesus, un ciclo que parece llegar a su fin

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Gabriel Jesus fue uno de los futbolistas que ayudó a cambiar la mentalidad competitiva del equipo desde su llegada, aunque una lesión sufrida durante el Mundial de Qatar 2022 marcó un antes y un después en su rendimiento. Desde entonces perdió protagonismo y dejó de ser una pieza indispensable en el ataque. Diversos clubes de Italia siguen de cerca su situación, mientras que tampoco se descarta un posible regreso al fútbol brasileño.

4. Martin Ødegaard, la decisión que más sorprendería

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Entre todos los nombres mencionados, una eventual salida de Ødegaard sería la más impactante. El capitán fue durante varias temporadas el líder futbolístico del equipo, pero en las últimas campañas su influencia disminuyó debido a un rendimiento irregular y algunos problemas físicos. Aunque continúa siendo un jugador de gran jerarquía, el Arsenal ya demostró que puede competir sin depender exclusivamente del noruego. Si llegara una propuesta importante desde Europa, la directiva podría analizar seriamente una venta que marcaría un nuevo comienzo para el proyecto de Arteta.

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