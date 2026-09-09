Las declaraciones de Álvaro Fidalgo luego de su debut en la Champions League

El verano fue largo para Álvaro Fidalgo. El hombre del Betis inició el año deportivo bajó un rol de suplente sin minutos. Siendo el caso, la puerta a que el creador de juego saliera del cuadro de la ciudad de Sevilla estuvo abierta, teniendo opciones para continuar su carrera dentro y fuera de España.

A pesar de ello, el hombre mundialista por México decidió resistir y quedarse en el Betis para competir. Esto le ha entregado un primer premio, debutar profesionalmente dentro de la Champions League. Luego de su presentación ante el Lille, Álvaro lanzó un mensaje emotivo para la afición en México que le ha respaldado.

¡EL MAGUITO LO TIENE CLARO! 🦅🪄



El exazulcrema ha debutado en la Champions League con el Real Betis, su nuevo club; sin embargo, Fidalgo no olvida a sus seguidores mexicanos, ya que les ha agradecido por su apoyo y deja abierta la posibilidad de regresar al América. pic.twitter.com/JS9Se1kHy4 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 9, 2026

Todos los mexicanos están siempre conmigo, pendientes, apoyando a muerte. Sin ellos, sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí. Tengo muchísimas cosas que agradecerles a todos ellos, a Club América, a todo. Álvaro Fidalgo

Álvaro afirmó que todo el tiempo tuvo la intención de seguir dentro del Betis. Al final, dicha meta se ha cumplido.

Muy feliz de que hayan querido que siguiese. Muy feliz de poder estar aquí. Yo, como ya me conoce todo el mundo, me considero un jugador de club. Si el equipo quiere que siga, estaré a muerte; si no, yo nunca pongo problemas, absolutamente nada. Álvaro Fidalgo

Lille v Real Betis - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Para cerrar, Álvaro afirmó que si bien en este momento no está en sus planes retornar a México, si la vida y el fútbol lo llevan a ello, solamente hay un club que tendrá en la cabeza para el regreso, el América.

En algún momento sí, yo tengo claro eso. Si algún día regreso a México está está claro dónde. Ahora me toca pelear, me toca seguir creciendo. Lo saben, por eso volví para Europa para seguir creciendo como jugador, para vivir noches y momentos como la de hoy, debutar en Champions League, que es mucho más de lo que soñé. Álvaro Fidalgo

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