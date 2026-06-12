Las declaraciones de Álvaro Fidalgo luego de su debut en la Copa del Mundo

Durante el estreno de la selección mexicana en la Copa del Mundo, más de un jugador firmó su debut con México en mundiales. Uno de ellos fue Álvaro Fidalgo. El jugador del América calificó como un sueño cumplido su presencia en el torneo más relevante del planeta.

Fidalgo, un hombre que le quiere devolver a México todo lo que México le ha dado ❤️



"Me hice futbolista aquí. Es un orgullo muy grande defender este escudo" 🇲🇽#DAZNMundial pic.twitter.com/9q8Hdwg6Iy — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026

Muy especial. Es increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Álvaro Fidalgo

Afirma que tal vez hoy mismo ni siquiera dimensiona el cien por ciento el logró que firmó al jugar una Copa del Mundo.

Cuando pasen los años, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta. Muy feliz por la victoria, el partido del equipo. Siempre es importante empezar ganando y más en casa con nuestra gente. Álvaro Fidalgo

Sobre su elección por México dejando de lado a España, agregó:

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Entiendo que mucha gente puede que no lo entienda o parezca raro, pero es un honor defender esta camiseta, este escudo, a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera y un cariño inmenso. Crecí aquí, me hice futbolista aquí.. Qué mejor que poder intentar devolver con alguna alegría y dejándome la vida también. Es un honor muy grande defender el escudo de México. Lo vivido hoy va a quedar en mí toda la vida. Álvaro Fidalgo

El jugador cerró sus declaraciones narrando cómo vivió la horas previa al debut mundialista.

Por la noche, más que ansiedad, esa ansia de que llegue el momento, de cómo va a ser levantarte por la mañana y qué va a ser lo primero que vas a pensar. Muchas veces, mentalmente te sugestionas o empiezas a imaginarte muchas cosas. Luego no es nada de lo que te imaginaste. Álvaro Fidalgo