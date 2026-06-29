Las declaraciones de Álvaro Fidalgo previo al duelo en contra de Ecuador

La selección mexicana tendrá un duelo de mucho peso en la ronda de 32 cuando se mida a su similar de Ecuador. El cuadro del sur del continente viene con la confianza en el cielo luego de clasificarse tras una victoria épica sobre Alemania, misma que le valió el boleto a la siguiente ronda.

Lo anterior sumando a su condición de ser la mejor defensa del continente, coloca a Ecuador como un rival en exceso complejo. Así mismo lo entiende Álvaro Fidalgo, quien expresó su total respeto por 'La Tri' previo al cotejo entre ambas escuadras.

"Ecuador es un gran equipo, creo que de los terceros que podían tocar es el que tiene más nivel": @Alvaro10fidalgo@GibranAraige platicó con el Seleccionado Nacional



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Ecuador para mí es un gran equipo. Creo que de los terceros que podían tocar es el de más nivel; pero al final estamos jugando un Mundial, no puedes esperar a que te toque un rival que a priori pienses que eres superior. Álvaro Fidalgo

Fidalgo entiende que en las manos de México está la responsabilidad de hacer valer lo hecho en fase de grupos ahora en la etapa de todo o nada.

A nosotros nos tocará demostrar lo que hicimos en la Fase de Grupos, que somos un gran equipo y tenemos claro una idea de juego; hay que competir contra todos. Si quieres trascender en un Mundial tienes que ganarle a quien sea. Vamos a dejarnos la vida el próximo martes. Álvaro Fidalgo

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Fidalgo viene de marcar su primer gol como seleccionado con México. De forma natural, también fue su primer tanto en una Copa del Mundo.

Álvaro ha tenido minutos con el Tri en lo que va del torneo. Titular ante Sudáfrica, suplente contra Chequia. Ahora, un día antes del cruce contra Ecuador se entiende que el hombre del Betis será suplente de inicio. Sin embargo, son elevadas las opciones de que veamos sobre el césped al mediocentro en algún punto del cotejo.