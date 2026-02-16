Las declaraciones de André Jardine luego de la caída en el Clásico nacional

André Jardine rompió el silencio luego de la derrota del América ante Chivas y lo hizo con autocrítica, pero también con reconocimiento al rival. El técnico brasileño no buscó excusas tras el tropiezo en el clásico y aceptó que el Guadalajara fue superior en momentos clave del encuentro.

“De entrada, hay que felicitar al rival, por más que sea nuestro mayor rival debemos reconocer cuando el rival hace un gran partido y un gran inicio de torneo, están muy bien trabajados”, expresó. El estratega incluso reveló que saludó a Gabriel Milito antes del partido por el funcionamiento que ha mostrado su equipo.

Jardine fue claro al descartar cualquier justificación externa. “No es el día más indicado para comentar el tema porque parecerá que abrimos el paraguas… Hablar de eso sería demeritar la victoria. Chivas vive un gran momento, anda muy bien y tenemos que subir un nivel arriba para enfrentarlos”, sentenció, dejando todo el mérito del resultado al conjunto rojiblanco.

Más allá del reconocimiento al adversario, el entrenador azulcrema no ocultó su preocupación por el rendimiento colectivo. Admitió que el funcionamiento mostrado está lejos de lo que pretende ver en su equipo y que hay piezas clave que necesitan recuperar su mejor versión para reencontrar la identidad que los llevó al éxito reciente.

“Diría que nos ocupa… el funcionamiento que quiero está lejos de lo que imagino. Tenemos que mejorar el nivel de Zende (Alejandro Zendejas), de Henry Martín, mejorar el funcionamiento de Veiga… Si los recupero, pienso en un América distinto”, explicó, consciente de que varias de sus figuras atraviesan un momento irregular.

El problema, sin embargo, no se limita a nombres propios. Jardine reconoció que el equipo ha perdido contundencia en este semestre, un rasgo que históricamente ha caracterizado al club. La estadística es clara: apenas tres goles en seis jornadas, un registro bajo para un plantel diseñado para competir por el título.

“Preocupa porque este club está acostumbrado a hacer más goles… América era ofensivo y goleador. Necesitamos recuperar a los principales jugadores al frente que sin duda marcan diferencia”, subrayó el técnico, quien pidió mesura pública, pero aseguró que internamente ya analizan cómo revertir la situación.

Con la derrota en el clásico, América no sólo perdió tres puntos, sino también margen de error en un torneo que apenas comienza. Jardine entiende que el desafío es inmediato: reencontrar el poder ofensivo y elevar el nivel colectivo para que el equipo vuelva a parecerse al que dominó torneos anteriores.

