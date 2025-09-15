Las declaraciones de André Jardine luego de la derrota de América ante Chivas

La sorpresa de la jornada se ha firmado la pasado noche del sábado en el clásico de la Liga MX. El cuadro de las Chivas en calidad de visita y en medio de una severa crisis de resultados, fue capaz de derrotar al hasta ese momento invicto Club América.

La caída, además del golpe en el orgullo, deja a los de la capital del país lejos del liderato de Rayados de Monterrey y además, pierde el sitio en la general con Cruz Azul. Una vez concretado el encuentro, el entrenador del conjunto del nido de Coapa, André Jardine ofreció declaraciones sobre el mismo.

No hay que comentar las posturas, tenemos la nuestra, salimos a vencer, el primer tiempo fuimos dominantes, sin chances tan buenas, pero con algunas que pudieron dar la ventaja, no concretamos, damos mérito a Chivas, hicieron su mejor partido defensivo, consiguieron neutralizar las intenciones. En el segundo tiempo la lesión de Fida nos lleva por otro lugar, no tenemos un jugador igual a Fidalgo, la entrada de Brian nos daba profundidad por fuera, otra forma de atacar, Zende por dentro con Maxi, no nos salió. André Jardine

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Añadió que el gol de Chivas fue clave para que el equipo se derrumbara.

Cae el gol de Chivas y se convierte en un partido emocional, los dos equipos distintos, nosotros con dudas, el segundo gol es una pelota nuestra, regalamos una pelota importante, es un partido difícil de dar la vuelta, valoramos la iniciativa de empatar, cae el 2-1 y luego Brian tuvo, para empatar... hay que tener humildad, reconocer a Chivas, sumaron los tres puntos. André Jardine

Concluye que el América debe mejorar y aprender juego a juego.

El futbol es partido a partido, cada partido es una historia, cada rival plantea de su forma, planteas algo de inicio, tienes un plan y el juego tiene un plan para ti, fue un partido diferente. Chivas presionó a todos los rivales y es el primer partido que es replegado, defendiendo más juntos, bien, puede ser que el partido sea así, hay que tener cuidado, si quieres sacar conclusiones con el pasado, no es, hay que ser mesurado, el final de la primera fase es bueno para analizar, todos jugaron contra todos, juegas, pierdes y ganas por detalles, puede poner muestras para hacer evaluaciones más profundas. André Jardine

