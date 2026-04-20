Las declaraciones de André Jardine luego del triunfo del América sobre Toluca

Este fin de semana hubo un duelo que llamaba en particular la atención dentro de la Liga MX. América, el último tricampeón recibía al actual bicampeón, el Toluca. En lo que fue un partido de alto nivel de intensidad, los de la capital del país vencieron a los de Antonio Mohamed por 2-1 final.

Luego del encuentro, André Jardine habló sobre el partido y la relevancia de los tres puntos. El entrenador sabe que esta victoria puede ser clave para lo que resta de semestre.

“NUESTRA AFICIÓN ES IMPRESIONANTE” 🗣️



André Jardine agradeció el apoyo de la afición del América



📹 Jorge Lara pic.twitter.com/1JcLjBqFMy — MedioTiempo (@mediotiempo) April 19, 2026

Sin duda, una victoria que nos pareciera fundamental, en Clásico, un partido que viene siendo un partido duro entre los dos equipos, el actual campeón; hay que valorar mucho. El momento había que sacarlo, demostrando el compromiso; hoy fue una demostración de lo que somos como grupo, como equipo, lo que podemos hacer, lo cuanto nos importa en América. Salgo feliz. André Jardine

André habló sobre su futuro en medio de infinidad de rumores de una posible salida del equipo en el verano.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Como entrenador no me van a ver renunciando, solo por una cosa muy grave; sigo muy comprometido, la sensación que tenemos de darle la vuelta en el torneo, estamos viviendo una reestructuración. André Jardine

Como afirmamos en este espacio, a mitad de semana el plantel recibió una visita de parte de Emilio Azcárraga luego de la caída en CONCACAF. El técnico lejos de verlo como algo negativo, afirmó que se trató de un acto de liderazgo por parte del dueño del club.

Creo que la institución tiene grandes líderes; el patrón es nuestro máximo líder, aparece en momentos importantes, sorprendió a todos, de estar presente, en un momento triste, decir que confiaba, que diéramos la vuelta rápido, pensar en el juego de hoy, confiaba en todos. Escuchar esto de nuestro dueño, en uno de los momentos más difíciles desde que estoy, es un combustible más. André Jardine

El entrenador concluyó hablando del conato de bronca entre los banquillos. Demostró pleno respeto para Antonio Mohamed.

Te confieso que no sé lo que pasó, se calentaron todos y yo procuré alejarme un poco porque me conozco cuando entro a una pelea, es difícil sacarme, entonces yo traté de mantenerme fuera para no calentarme, pero creo que ya está. Hay un respeto mutuo, creo que respetamos mucho al Turco y a su cuerpo técnico, sabemos que a veces estas cosas se calientan, porque siempre estamos peleando arriba, por cosas grandes y ya está. André Jardine

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