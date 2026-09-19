Las declaraciones de Ángel Sepúlveda previo al clásico nacional

Este sábado se jugará una nueva edición del clásico nacional de la Liga MX. América recibirá a las Chivas en la cancha del Estadio Banorte, duelo en el cual incluso ambos equipos podrían pelearse la cima del torneo.



Más allá de la condición de local que tendrá América, dentro de Chivas no se ven menos que el rival en turno, así lo aseguró el veterano Ángel Sepúlveda.

¿Visitantes? Para nada 🐐🏟️



Ángel Sepúlveda se siente tranquilo de visitar en Estadio Banorte y señala no se sentirse como visitante gracias a todo el apoyo que les da la afición 🔥



🎥: @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/pUdOtB4ubl — MedioTiempo (@mediotiempo) September 17, 2026

Va a ser un partido parejo, estos partidos cuando no llegas con diferencias de puntos, ahora que está mas parejo, será un gran juego, es lo que todos queremos. Obviamente no nos quitamos de ser Chivas, estar jugando bien, vamos con esa personalidad, preocuparnos mucho por ese futbol y competir. Siempre hay un extra y estamos listos para hacerlo. Sí un poco, nos vemos favoritos. Ángel Sepúlveda

Sobre la sensación de vivir su primer clásico nacional, Sepúlveda agregó:

No me ha tocado ir a jugar ese partido allá, pero lo he visto, cómo llega la serenata, cómo invaden el estadio. Me tocó jugar contra Chivas, y, la verdad, en un momento me sorprendió porque eran más que visitante la gente. Acá creo que muy pocas veces se nota eso, creo que desde que llegué, no lo he notado. Nosotros vamos de visita y parece que que somos locales. Esa parte siempre tenemos que representarla nosotros y hacer que nuestra afición se sienta orgullosa y que nos siga siguiendo de esa manera. Así como hoy, creo que estamos ilusionados todos, sabemos que estamos haciendo bien las cosas, que vamos paso a paso por el objetivo que no es otro. Solamente tenemos uno y es claro, así que tenemos que ir paso a paso, disfrutando cada partido como este que tenemos, que es muy lindo. Todos hemos soñado en algún momento desde niños, el poder jugarlo, en este caso nos toca, tenemos esa posibilidad, tenemos que disfrutarlo y tratar de entregar todo para poder tener un resultado favorable. Ángel Sepúlveda

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El delantero rojiblanco cerró afirmando que sería un grato sabor de boca ganar su primer clásico con Chivas ante América.

Eso sería la cereza en el pastel, enfocados en ir partido a partido, paso a paso. Tenemos primero que estar en el primer lugar en la tabla general, estamos a medio torneo, el equipo va bien. Es eso nada más, sería lindo, lo vamos pelear, luchar y esperemos que así sea. Ángel Sepulveda

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