Las declaraciones de Ángel Sepúlveda tras su arribo a Guadalajara

Ángel Sepúlveda concretó su regreso a Chivas, un movimiento que mezcla nostalgia, ambición y una apuesta deportiva clara. El delantero mexicano acordó su vinculación con el Guadalajara tras cerrar su etapa en Cruz Azul, convencido de que este nuevo ciclo representa una oportunidad distinta, más madura y con un contexto diferente al de su primera etapa.

El acuerdo contractual contempla una firma inicial por año y medio, con la posibilidad de extender el vínculo por seis meses adicionales, dependiendo de objetivos y rendimiento. En el entorno rojiblanco consideran que se trata de una operación medida, que no compromete el proyecto a largo plazo y suma experiencia inmediata al ataque.

Ángel Sepúlveda ya está en territorio rojiblanco 🔴⚪



El delantero mexicano trae sed de venganza por su primera etapa en Chivas, se siente listo y preparado para su nueva aventura en Guadalajara.



Aquí la nota 👇https://t.co/19dYUbRS3C pic.twitter.com/FBuxvmP5Cd — Esto en Línea (@estoenlinea) December 18, 2025

Sepúlveda reconoció que dejar Cruz Azul no fue una decisión sencilla, tanto por lo emocional como por lo deportivo. El atacante fue claro al señalar que existió un proceso de reflexión familiar antes de aceptar la propuesta del Guadalajara, entendiendo que el cambio implicaba un reto mayúsculo y una responsabilidad adicional dentro de un club históricamente exigente.

“Bueno, difícil, creo que es difícil, pero un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos con mi familia, conmigo agradecido con todos”, señaló Sepúlveda al hablar de su salida, dejando en claro que no se trató de una decisión impulsiva, sino de un paso meditado en su carrera profesional.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero también subrayó la ilusión que le genera volver a vestir la camiseta rojiblanca, consciente de que su primer ciclo en el club no cumplió con las expectativas. Ahora, con mayor recorrido y madurez, considera que el contexto es distinto y que llega en uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva.

“Muy contento de volver a Chivas. Estoy preparado para este reto, nunca me agarró en mejor momento como este, por eso acepté”, afirmó el atacante, convencido de que puede aportar goles, liderazgo y una mentalidad competitiva a un plantel que busca recuperar protagonismo en la Liga MX.

Desde el cuerpo técnico, la llegada de Sepúlveda es vista como una alternativa confiable para fortalecer el frente ofensivo. Su conocimiento del medio, su capacidad para jugar como referente de área y su disposición al trabajo colectivo fueron factores clave para aprobar su incorporación de cara al nuevo torneo.