Las declaraciones de Antonio Mohamed luego de la derrota del Toluca en contra del América

América venció al Toluca este fin de semana. El duelo terminó muy caliente entre ambas partes, al grado que la batalla incluso llegó a los vestidores.

Pese a ello, el técnico Antonio Mohamed prefirió pasar de dicho ruido, mismo que a su entender son cosas de la cancha. El argentino tuvo tapujo en afirmar que el América ganó de forma merecida al Toluca.

"GANARON BIEN" 🗣️



🔥 Tras el duelo entre América y Toluca en el Estadio Banorte en el que Helinho y el DT argentino vivieron momentos intensos, el Turco Mohamed optó por no entrar en polémica en sus declaraciones y reconoció a Las Águilas



📹 Jorge Lara pic.twitter.com/hY72NkDrxx — MedioTiempo (@mediotiempo) April 19, 2026

Fue un espectáculo para toda la gente que vino, ganaron bien, creo que fueron justos ganadores y después las incidencias que pasan adentro quedan adentro, ahí muere, no voy a decir lo que se dice adentro y esas cosas, para mí ya terminó. En el análisis del juego fuimos muy superiores en el inicio del juego, no fuimos capaces de hacer el gol y ellos fueron muy certeros cuando tuvieron para ponerse 2-0, por eso te digo que fueron justos ganadores. Antonio Mohamed

Recuerda que la prioridad de su equipo es título de la CONCACAF, no el de la Liga MX.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Como cualquier derrota, obviamente a nadie le gusta perder, pero sabíamos que podíamos sufrir al espacio abierto porque teníamos un trajín grande sin descansar, pero decidimos jugar con los chicos que venían jugando, tratamos de jugar como siempre, pero no tuvimos la contundencia de otras veces, eso es lo que nos faltó, así que al estar casi clasificados, estamos también a veces un poco más relajados y nosotros tenemos toda la energía puesta en otra competencia, pero aquí vamos a estar en la Liguilla y seguramente vamos a ser un rival muy difícil. Antonio Mohamed

El técnico prefirió no entrar en la polémica luego del conato de bronca. Pero sí evidenció a parte del cuerpo arbitral por ciertas posturas y aparentes protecciones a algún o algunos jugadores del América.

Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a (Alejandro) Zendejas como lo abraza. Está claro, ¿por qué no abrazó a Helinho? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaba. No abracé a mi hija tanto así. Antonio Mohamed

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