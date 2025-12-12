Las declaraciones de Antonio Mohamed tras la caída de Toluca en campo de Tigres

Antonio Mohamed compareció tras la ida de la final ante Tigres con un mensaje claro: la serie permanece abierta pese a la derrota 1-0 en el Volcán. El técnico de Toluca subrayó que el margen es mínimo y que su equipo tiene argumentos futbolísticos y emocionales para competir la vuelta en casa.

El entrenador argentino sostuvo que el resultado no refleja una superioridad contundente del rival y recordó que las finales se resuelven por detalles. “La serie está abierta”, dijo, convencido de que su equipo sabrá interpretar el contexto, ajustar y responder en el Nemesio Diez, escenario donde Toluca suele potenciar su juego.

¡NADA ESTÁ DEFINIDO! 😯🥳 Antonio ‘Turco’ Mohamed fue claro, tras la final de ida: la serie sigue abierta y Toluca irá con todo en la vuelta ante Tigres. 🫢 #TotalSports #FOXLigaMX #TigresToluca pic.twitter.com/QSjYX9n9aD — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 12, 2025

Mohamed apeló a la experiencia reciente para sostener su confianza. Recordó la semifinal ante Monterrey como ejemplo de resiliencia y carácter competitivo. “Nosotros en nuestra cancha sabemos cómo es”, afirmó, aludiendo a la velocidad del balón, la altura y el empuje de la gente como factores que pesan y condicionan a cualquier visitante.

Sobre el desarrollo del partido de ida, el ‘Turco’ consideró que fue parejo y que hubo momentos favorables para ambos. En ese análisis, aceptó que los errores se pagan caro en estas instancias. “Las finales se definen en detalles”, insistió, convencido de que su equipo pudo haber marcado y que habrá días para preparar mejor el cierre.

Tigres UANL v Toluca - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Uno de los puntos más sensibles fue el error del guardameta Hugo González. Mohamed fue frontal y didáctico al abordarlo: “El fútbol es de errores y de aciertos”, explicó, consciente de que el fallo queda marcado cuando se pierde, pero también de que la respuesta colectiva puede revertir cualquier señalamiento.

En el plano de las ausencias, el técnico no aseguró la presencia de Alexis Vega para la vuelta. Fue cauto y dejó la decisión en manos del propio jugador y del cuerpo médico. “Vamos a esperar”, señaló, destacando la disposición del futbolista y la importancia de priorizar al equipo en una final.

Más allá de nombres propios, Mohamed remarcó el espíritu de lucha como bandera. “No está muerto quien pelea”, lanzó como advertencia al rival, convencido de que Toluca ha sabido levantarse en contextos adversos durante la Liguilla y que esa memoria competitiva será determinante el domingo.