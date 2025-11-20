Las declaraciones de Armando González luego de su estreno en selección
El parón FIFA del mes de noviembre para la selección mexicana fue duro. El cuadro que comanda Javier Aguirre no fue capaz de conseguir triunfos, ni en el duelo en Torreón en contra de la Uruguay de Marcelo Bielsa, ni en el cotejo celebrado en San Antonio, Texas contra la Paraguay de Gustavo Alfaro.
Adicional a los malos resultados, todo indica que la relación con la afición se ha roto al cien por ciento. De menos, se ha agravado. La grada reaccionó a las formas del Tri con abucheos en ambos encuentros, lo que generó declaraciones desafortunadas de varios de los jugadores mexicanos.
Tal vez una de la pocas noticias positivas del parón para México fue el estreno del campeón de goleo de la Liga MX con Chivas, Armando González, Tras firmar su debut en selección, el delantero ofreció algunas declaraciones.
Es una sensación, una emoción muy diferente, algo que sueñas desde niño, poder usar la verde y muy feliz que se dio. Contento porque se dio, se me dio esa oportunidad, agradecido con dios, con los profesores por brindarme esa oportunidad y con ese sabor agridulce porque se quería ganar y no se dio, pero contento.Armando González
Armando reveló que luego de su estreno con México, el jugador tuvo una breve charla con Javier Aguirre quien le dio un par de recomendaciones:
Que siga trabajando de esa manera, que mantuviera esa humildad y que siga trabajando para poder lograr más, que este era nomás un pequeño paso.Armando González
Sobre su retorno con Chivas para enfrentar la llave de cuartos de final en contrato de Cruz Azul, el campeón de goleo de la Liga MX fue contundente.
Es un es un partido complicado, Cruz Azul es un gran rival, pero nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a lucharlo.Armando González
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.