Las declaraciones de Armando González luego de su estreno en selección

El parón FIFA del mes de noviembre para la selección mexicana fue duro. El cuadro que comanda Javier Aguirre no fue capaz de conseguir triunfos, ni en el duelo en Torreón en contra de la Uruguay de Marcelo Bielsa, ni en el cotejo celebrado en San Antonio, Texas contra la Paraguay de Gustavo Alfaro.

Adicional a los malos resultados, todo indica que la relación con la afición se ha roto al cien por ciento. De menos, se ha agravado. La grada reaccionó a las formas del Tri con abucheos en ambos encuentros, lo que generó declaraciones desafortunadas de varios de los jugadores mexicanos.

Tal vez una de la pocas noticias positivas del parón para México fue el estreno del campeón de goleo de la Liga MX con Chivas, Armando González, Tras firmar su debut en selección, el delantero ofreció algunas declaraciones.

La "Hormiga" González debutó con la Selección Mexicana 🇲🇽



Tuvo sus primeros minutos con la verde en la derrota contra Paraguay y habló de lo que significó para él ♥️



📹 @vwario7



👉🏼 https://t.co/izkC5cRuKH pic.twitter.com/tdSbXx9K05 — Esto en Línea (@estoenlinea) November 19, 2025

Es una sensación, una emoción muy diferente, algo que sueñas desde niño, poder usar la verde y muy feliz que se dio. Contento porque se dio, se me dio esa oportunidad, agradecido con dios, con los profesores por brindarme esa oportunidad y con ese sabor agridulce porque se quería ganar y no se dio, pero contento. Armando González

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Armando reveló que luego de su estreno con México, el jugador tuvo una breve charla con Javier Aguirre quien le dio un par de recomendaciones:

Que siga trabajando de esa manera, que mantuviera esa humildad y que siga trabajando para poder lograr más, que este era nomás un pequeño paso. Armando González

Sobre su retorno con Chivas para enfrentar la llave de cuartos de final en contrato de Cruz Azul, el campeón de goleo de la Liga MX fue contundente.