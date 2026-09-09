Las declaraciones de Armando González tras su primer doblete en Grecia

Armando González decidió correr un riesgo este verano y salir a Europa con destino al Olympiacos de Grecia. Si bien es cierto que el fútbol de Grecia no es posiblemente el más llamativo de Europa, es una realidad que el mexicano a aterrizado en una institución enorme, ganadora y que además, compite en Europa League.

El inicio de Armando está siendo muy positivo. El día de ayer, durante su segunda titularidad con el equipo, el exjugador de Chivas se hizo presente con un doblete y una asistencia, siendo la figura del encuentro de copa para el Olympiacos. Tras el cotejo, González ofreció declaraciones donde agradeció el apoyo a la distancia de la afición en México.

Te quiero mucho 'Hormiga' 🐜🥹



Así se expresó el delantero mexicano sobre todo el apoyo que recibe en su paso por Grecia



¡Claro que pone en alto el nombre de México! 👏https://t.co/hLKv73S1Vl pic.twitter.com/WT5DB6EKOg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 8, 2026

Estoy muy contento de que tantos mexicanos me estén dando tanto cariño y estén atentos. Eso me da mucha felicidad y significa que estoy haciendo bien las cosas. Yo solo quiero darles una felicidad y poner el nombre de México en alto. Estoy muy feliz. Gracias a Dios por estos 2 goles que me dio. Estuve muy cerca del tercero, pero estoy seguro de que pronto me va a dar 3. Armando González

Más allá del brillo a nivel individual, a González lo que le importa como prioridad es el progreso de todo el equipo.

Lo importante es que el equipo gane y que sigamos aumentando nuestro ritmo. Todo ha pasado muy rápido, hace unas semanas estaba jugando la Leagues Cup y ahora estoy acá. Pero eso es lo bonito del futbol, que rápido te da revanchas, no te puedes quedar con nada, este partido ya pasó, aprendo lo que necesito aprender y me enfocó en el siguiente partido. Armando González

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Armando terminó siendo ovacionado por la gente del Olympiacos en la grada. González no pudo esconder su alegría ante tal reconocimiento por parte de la afición griego.

Me sentí muy feliz por el cariño, yo solo estoy tratando de dar mi mejor versión y representar a este club dignamente, así como buscaba lo mismo con Chivas. (El técnico Mendilibar) me dijo que sigamos trabajando igual, lo importante es que gane el equipo. Al final los goles que meto son por el equipo, porque no soy (Lionel) Messi para quitarme a todos. A mí me dan centros y mi trabajo es anotar. Armando González

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