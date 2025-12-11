Las declaraciones de Bellingham sobre el cambio de actitud y los abucheos de los hinchas del Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City en la UEFA Champions League por 1-2 caló hondo en todo el entorno del conjunto blanco.

Con Xabi Alonso al límite de los resultados para no perder el puesto de entrenador, esto generó que el Merengue se jugara más que tres puntos ante los Citizens. Comenzó ganando con gol de Rodrygo pero antes del final del primer tiempo, los dirigidos por Pep Guardiola lo dieron vuelta y luego sostuvieron el resultado para llevarse tres puntos muy importantes.

Entre los principales apuntados por la afición del Real Madrid está Jude Bellingham, quien desperdició una gran oportunidad en el segundo tiempo que pudo ser el empate, y él mismo es consciente de que está lejos de su mejor versión. Xabi Alonso le está dando la titularidad indiscutible, y está muy agradecido por el protagonismo y la confianza plasmada en él, aunque no logra reivindicarse con goles y asistencias.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

El inglés, tras sufrir con la derrota del Real Madrid ante el Manchester City, valoró la actitud de la plantilla más allá del resultado: “Hoy algo cambió, lo presiento. Ahora debemos entender que tenemos que mejorar, todos”. Más allá de eso, la gente silbó al equipo por no poder sumar ante los dirigidos por Pep Guardiola, y el mediocampista no se escondió y los aceptó: “Puedo entender los abucheos, la gente paga mucho dinero para seguirnos y jugamos en el mejor club del mundo”, dijo a CBS Sports.

Para darle la vuelta a la situación, se empieza con una buena actitud y colaborando en el ataque y en la defensa. Ayer lo hizo contra el Manchester City, y por eso el técnico está muy contento con Jude y con todo el equipo, porque se jugó como equipo. No hubo demasiadas individualidades y se priorizó el bien colectivo en todo momento. Así es como Xabi quiere ver al equipo.

