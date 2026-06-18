Las declaraciones de César Huerta previas al duelo entre México y Corea del Sur

La selección mexicana se alista para su segundo cruce en la Copa del Mundo. El mismo será en Guadalajara en contra de Corea del Sur. César Huerta fue uno de los jugadores que ofreció palabras previas al encuentro entre los mexicanos y los surcoreanos.

La enorme sonrisa de ‘Chino’ Huerta por el gran reconocimiento de la gente de Guadalajara 😃



¿Se regresa de Europa?



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/cHYl9Mv08D — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 18, 2026

Disfrutando, ilusionados. Desde el primer antes de enfrentar a Sudáfrica sabíamos que era partido a partido. Hoy tenemos una Final por delante prácticamente. Tenemos que salir muy bien concentrados y hacer las cosas muy bien. El grupo se siente motivado, ilusionado y siempre iniciar ganando te da esa tranquilidad para afrontar de la mejor manera lo que viene. César Huerta

Más allá de que se consiguió la victoria, César entiende que el cuadro mexicano debe mejorar para el duelo en contra de Corea del Sur.

Somos la selección de México y siempre debemos buscar mejorar. Siempre hay cosas por mejorar y es el punto de partido que tenemos, que nunca nos conformamos, que siempre buscamos más, como la afición nos lo exige. Vamos partido a partido, mañana tenemos un partido muy importante y el grupo lo toma de esta manera. No podemos pensar en la Semifinal, sin pensar primero en mañana. Tenemos una muy bonita oportunidad de seguir escribiendo historia. César Huerta

El 'Chino' se mostró feliz por la localía de la selección en la plaza de Guadalajara, ciudad donde comenzó su historia dentro y fuera de la cancha.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Es algo muy lindo, aquí nací, es mi ciudad, me siento cerca de mi familia ye s otra motivación para hacerlo de la mejor manera. Ya lo vimos con el recibimiento de ayer, es una gran afición, se siente esa buena vibra y debemos hacer las cosas bien para que la gente se sienta representada. El recibimiento que nos dio la gente nos motivó a salir con ellos, creo que también la gente es parte importante de todo esto, de esta motivación que tenemos y poder compartir con ellos aunque sea un momento después de cenar, hace que esa conexión sea muy bonita. César Huerta

Huerta cerró declaraciones lamentando la baja de César Montes por suspensión.

Es una baja sensible, pero tenemos la calidad entre los 26 jugadores para suplir a Montes. Tenemos mucha calidad dentro del grupo. Es una motivación, una ilusión y seguir escribiendo historia es algo muy motivante para el grupo. César Huerta

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