Las declaraciones de Doménec Torrent luego de la eliminación de Monterrey ante Toluca
El técnico prefirió no hablar sobre su futuro en el club, mismo que dejó en manos de la directiva.
Monterrey ha sido eliminado del torneo a manos del Toluca. Siendo el caso, el puesto del técnico Doménec Torrent está sobre el limbo. A pesar de ello, el entrenador ha preferido no entrar en la polémica y dejar su futuro en manos de la directiva de los Rayados.
En el futuro me veo mañana o pasado mañana me voy a Girona, que es una localidad espectacular, con mi nieta, con mis hijos, a descansar. Aquí estáis muy acostumbrados que los procesos duran lo que duran. Comentaba con un amigo lo de Jurgen Klopp, estuvo tres años sin campeonatos, que son seis campeonatos, te lo imaginas en el futbol mexicano, seis campeonatos sin ganar nada, luego lo ganó casi todo.Doménec Torrent
El técnico afirma que su futuro como entrenador de los Rayados, así como dentro de la Liga MX, está cien por ciento en manos de la directiva regia.
Ellos tienen ahora descanso 15 días, para recuperarse, el club los va a llamar uno por uno, sabemos que Moreno se nos retira, luego veremos qué pasa con jugadores y con el entrenador también, que os gusta mucho también, vamos a ver qué pasa.Doménec Torrent
Sobre el juego, el entrenador afirmó que el juego fue más parejo de lo esperado. A su entender, Rayados regaló 45 minutos dentro de la eliminatoria.
Cuando veía las estadísticas al final del encuentro todo es tan parejo, la eliminatoria la perdimos por la posición general en la tabla. Tenemos que aprender la importancia de quedar lo más alto posible. No hicimos un final de Fase Regular bueno y lo pagamos caro [...]; por diferencia de un gol, estamos fuera. Me la sensación de que regalamos 40 minutos. Pusimos a la gente experimentada, de buen pie para tener el balón y fue todo al revés, no lo tuvimos. Si tenemos que caer, tenemos que caer como en la segunda parte. Puedo sentir orgullo de la segunda parte, los jugadores lo dieron todo y estuvieron incluso a punto de darle la vuelta, pero no nos alcanzó.Doménec Torrent
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.