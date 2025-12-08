Las declaraciones de Doménec Torrent luego de la eliminación de Monterrey ante Toluca

Monterrey ha sido eliminado del torneo a manos del Toluca. Siendo el caso, el puesto del técnico Doménec Torrent está sobre el limbo. A pesar de ello, el entrenador ha preferido no entrar en la polémica y dejar su futuro en manos de la directiva de los Rayados.

🗣️“Mañana me voy a Girona, que es un lugar espectacular, con mi nieta, con mis hijos”, dice Torrent sobre su futuro.



📹Felipe Galindo pic.twitter.com/gqkF9RaOOe — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) December 7, 2025

En el futuro me veo mañana o pasado mañana me voy a Girona, que es una localidad espectacular, con mi nieta, con mis hijos, a descansar. Aquí estáis muy acostumbrados que los procesos duran lo que duran. Comentaba con un amigo lo de Jurgen Klopp, estuvo tres años sin campeonatos, que son seis campeonatos, te lo imaginas en el futbol mexicano, seis campeonatos sin ganar nada, luego lo ganó casi todo. Doménec Torrent

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico afirma que su futuro como entrenador de los Rayados, así como dentro de la Liga MX, está cien por ciento en manos de la directiva regia.

Ellos tienen ahora descanso 15 días, para recuperarse, el club los va a llamar uno por uno, sabemos que Moreno se nos retira, luego veremos qué pasa con jugadores y con el entrenador también, que os gusta mucho también, vamos a ver qué pasa. Doménec Torrent

Sobre el juego, el entrenador afirmó que el juego fue más parejo de lo esperado. A su entender, Rayados regaló 45 minutos dentro de la eliminatoria.