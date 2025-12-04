Las declaraciones de Federico Valverde tras la victoria del Real Madrid por 3 a 0 ante el Athletic

El partido del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés fue seguramente de los mejores del equipo de Xabi Alonso desde que el tolosarra dirige al primer equipo.

El 3-0, con un doblete de Kylian Mbappe y otro gol de Eduardo Camavinga, generó que, al menos por unos días, el Merengue se olvide del mal andar del equipo y siga de cerca al Barcelona, ya que está segundo un punto por debajo de los culés en LaLiga, líderes tras vencer al Atlético de Madrid por 3-1 el pasado martes.

Uno de los que tomó la palabra tras llevarse los tres puntos de Bilbao fue Federico Valverde, capitán del equipo: "Destacar el trabajo durante los 90 minutos, que hacía varios partidos que nos contaba salir concentrados y encajábamos gol muy al principio. Hoy en el vestuario dijimos que teníamos que cambiar eso para llevar de otra forma el partido. Lo hicimos espectacular. Hemos trabajado muy bien. Por mi parte, muy feliz de formar parte de este equipo porque es un honor defenderlo cada día”, dijo en Realmadrid TV.

También se tomó el tiempo de enaltecer el gran nivel de Mbappe y Courtois, sostenes fundamentales para el triunfo: “Mbappé es clave. Es una tranquilidad y una paz tenerlo con nosotros. Nos puede aportar muchos goles y jugadas, pero también es bueno verle a él y a Vini defender como lo han hecho hoy”, declaró.

Athletic de Bilbao v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Además, reconoció que no está al 100% de su rendimiento respecto a temporadas anteriores, por lo cual se mostró agradecido a la plantilla y la afición por el acompañamiento y respaldo: “Intento disfrutar cada día y sacar mi mejor versión. En los últimos partidos ha sido duro para mí destacar como venía haciendo durante tanto tiempo, pero es culpa mía. Intento sacar el 100% y quiero agradecer el apoyo de los compañeros que me ayudan a sacar mi mejor versión y al cuerpo técnico que siempre confía en mí”, explicó.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP