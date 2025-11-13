Las declaraciones de Fidel Ambriz luego de su regreso a selección mexicana

Ante el cumulo de lesiones, Javier Aguirre tuvo que apostar por caras nuevas para la selección mexicana. Uno de los llamados inesperados fue el de Fidel Ambriz de Rayados de Monterrey. Para el mediocentro, este parón FIFA es una oportunidad de oro para colarse en la lista definitiva del Mundial 2026.

Acá la nota completa

👉🏼 https://t.co/tB5aA72kFf — Esto en Línea (@estoenlinea) November 12, 2025

Contento por esta oportunidad que recibí de estar en esta convocatoria, aprender lo máximo que pueda estos días, si me toca jugar algunos minutos o tener participación en los partidos también hacerlo de buena manera, porque yo creo que esa es la forma de poder llenarle el ojo al cuerpo técnico. Entonces, hacerlo bien en nuestro club, en los entrenamientos, y si tocan algunos minutos, también hacerlo bien. Fidel Ambriz

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El jugador afirma que hará lo que esté en sus manos con el fin de colarse a la lista final de la copa del mundo 2026.

Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista mexicano. Yo creo que si eres futbolista mexicano y no aspiras a ser seleccionado, a lo mejor no sé cuál es tu sueño. En mi caso, obviamente que es un sueño vestir esta playera, recibo esta oportunidad, esta convocatoria, y a unos meses del Mundial creo que todos tenemos esa esperanza y esa ilusión de poder ser convocados. Si bien nos tenemos que ganar un lugar con nuestros clubes, en los entrenamientos y en los partidos, vamos a buscarlo hacer de la mejor manera, y en lo personal, sí es un sueño estar con esta playera. Fidel Ambriz

Ambriz abrió la puerta a la presencia de Álvaro Fidalgo en el Tri, pese a que el jugador del América sería un competidor directo para él:

Al final de cuentas si lo convocan es por su talento, el profe va a decidir. En el caso de Berterame, que es compañero mío en el club, es naturalizado y es uno más del equipo, es mexicano, si viene a sumar que sea así, pero eso ya se va a hablar cuando pase. Fidel Ambriz

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA