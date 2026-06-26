Las declaraciones de Gianni Infantino para Guillermo Ochoa tras el retiro del portero

La noche del martes se vivió una noche de ensueño dentro de la cancha del Estadio Ciudad de México para la selección mexicana. El Tri se llevó un triunfo sobre Chequia que le valió a la escuadra nacional firma la mejor fase de grupos de toda su historia desde que compiten en mundiales.

Sin embargo, lo antes mencionado no fue el único motivo de fiesta. Durante este cotejo, Guillermo Ochoa recibió un homenaje al ingresar al campo y de esta forma firmar su retiro como profesional. Luego de este emotivo momento, el presidente de la FIFA Gianni Infantino externó un mensaje de admiración para el veterano.

¡ELOGIOS PARA MEMO! 🧤



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se unió a los cumplidos hacia el portero, destacando su convocatoria a SEIS mundiales y el mérito que eso conlleva#MT2026



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¡Qué gran logro, Guillermo Ochoa! Formar parte de seis Copas Mundiales de la FIFA y haber jugado en cuatro de ellas es algo de lo que debe estar increíblemente orgulloso. Además, fue maravilloso ver el recibimiento que le dio el público de la Ciudad de México tras entrar de cambio contra Chequia. Gianni Infantino

El mandamás de la FIFA calificó al veterano de 40 años como un ejemplo a seguir para las próximas generaciones dentro y fuera de México.

Este logro es un testimonio de su calidad, trayectoria y compromiso con el futbol, lo que sin duda inspirará a otros en todo el mundo. Gianni Infantino

Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Esta es la sexta Copa del Mundo para Ochoa en lo que va de su carrera. En la cuarta en la que tiene minutos dentro del terreno de juego, pues ni en Alemania 2006, ni en Sudáfrica 2010 el formado en el nido de Coapa del América tuvo trabajo sobre el césped.

Ochoa se retirá como un hombre que si bien no tuvo la mejor carrera a nivel de clubes, sí se convirtió con el paso del tiempo en figura icónica en la Copa del Mundo por sus actuaciones destacadas.