Las declaraciones de Gilberto Mora luego del triunfo de la selección mexicana

La selección mexicana ha cerrado la fase de grupos de la Copa del Mundo con paso perfecto. La historia del Tri se ha escrito este miércoles en la cancha del Estadio Ciudad de México luego de vencer a Chequia por tres a cero en lo que fue una fiesta nacional.

Uno de los estelares de la misma fue Gilberto Mora. El mexicano de 17 años fue titular por primera vez en su carrera con el conjunto nacional. La realidad es que el jugador estuvo a la altura del reto sobre el césped. Tras su gran noche, el juvenil ofreció declaraciones para la prensa.

🗣️ "Lo supimos aprovechar bien... y entraron los goles"



Gilberto Mora habla tras el TRIUNFO y el PRIMER lugar de grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/dJne4l0kQR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

No he hablado con mi familia, pero estoy seguro de que están orgullosos del partido que dimos todos. México está para ser campeón. Gilberto Mora

El creador de juego de los Xolos de Tijuana califica su titularidad en contra de Chequia como un sueño cumplido.

Para mí es como un sueño hecho realidad, es algo por lo que trabajé siempre, el jugar aquí en el Estadio Azteca un mundial con mi selección, la verdad es que estoy muy contento y muy feliz por la victoria. Gilberto Mora

Mora prefiere disfrutar del momento sobre el terreno de juego por lo que va día a día sin pensar de más en el futuro.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Sí, pensaba que podía llegar a un Mundial, pero trato de disfrutarlo e ir día a día. Lo importante es cerrar con tres triunfos y sin goles atrás, eso nos da para que podamos seguir por ese camino. Gilberto Mora

Sobre un inminente salto a Europa cuando alcance la mayoría de edad, Mora entiende que no es el tiempo de pensar en dicho escenario. Su enfoque deportivo está al cien por ciento con la selección mexicana.

Quiero pensar en la selección, en el Mundial, seguir teniendo minutos y ya después veremos qué pasa. Gilberto Mora

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