Las declaraciones de Gilberto Mora previo a la Copa del Mundo

La selección mexicana está a diez días de abrir la Copa del Mundo de 2026. El cuadro nacional se cruzará con su similar de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México. Dicho cruce implicará el sueño cumplido de más de un jugador mexicano de disputar el Mundial en casa.

Uno de los hombres nacionales que más foco tendrá para el Mundial, es Gilberto Mora. El talento de los Xolos de Tijuana puede convertirse en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo sobre el césped. Previo a esta posibilidad, el creador de juego lanza un contundente mensaje para la afición mexicana.

¡¡SUEÑA EN GRANDE!! 🇲🇽🚨



➡️ En entrevista para GQ, Gilberto Mora aseguró que no le pesa la responsabilidad ni presión que México tiene en él, al ser visto como la joven esperanza del futbol mexicano.



🗣️ "No es algo que me espante. Por el contrario, me motiva que piensen eso, me… pic.twitter.com/qPzhH1myZL — MedioTiempo (@mediotiempo) June 1, 2026

Una vez tuve un sueño: 'poder jugar con mi selección en un Mundial'. Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia, que sin ustedes esto no sería posible. México se merece estar en lo más alto del mundo. Gilberto Mora

Adicional en entrevista para GQ México, Mora se dijo poco intimidado por las enormes expectativas que se han generado alrededor de su talento. El juvenil prefiere tomar los comentarios como un impulso para rendir todavía más dentro de la cancha.

Mexico v Australia - International Friendly | Harry How/GettyImages

No es algo que me espante. Por el contrario, me motiva que piensen eso, me empuja. Es muy bonito saber que las personas esperan cosas buenas de ti y aunque trato de disfrutar el presente y hacer lo mío dentro de la cancha, las expectativas que se tienen de mí son las mismas que tengo para mi carrera. Gilberto Mora

Para Mora, este Mundial no representa sólo la oportunidad de escribir su nombre en los libros de historia del fútbol nacional, también puede ser el ruta para dar el salto a Europa en el corto plazo.