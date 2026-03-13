Las declaraciones de Guido Pizarro luego de la dura caída de Tigres en la CONCACAF

La derrota de Tigres por 0-3 en su visita al FC Cincinnati dejó una profunda autocrítica dentro del conjunto regiomontano, pero también fuertes cuestionamientos hacia la organización del torneo. Guido Pizarro, entrenador del equipo felino, no ocultó su molestia por las condiciones en las que su equipo tuvo que disputar el encuentro.

El estratega argentino consideró que la planificación logística del partido no fue adecuada para un torneo de carácter internacional. Tigres tuvo que realizar un viaje complicado rumbo a Estados Unidos, una situación que, desde su perspectiva, afectó directamente el rendimiento físico y competitivo de sus jugadores.

"CONFÍO PLENAMENTE EN QUE LE PODEMOS DAR VUELTA" 🔥#LUP | Guido Pizarro confía en que frente a su gente, Tigres es capaz de remontar.



Además, cree que no es serio que hayan viajado todo el día previo al partido. pic.twitter.com/W8C8yEKeEj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2026

“Sinceramente todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio. Nadie piensa en los jugadores. Hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las cinco de la tarde al hotel y vinimos a jugar”, expresó el técnico felino tras el partido.

Pizarro profundizó en la crítica al señalar que la planificación debería contemplar mejores condiciones para los futbolistas. Desde su punto de vista, el espectáculo deportivo también se ve afectado cuando los equipos no pueden preparar adecuadamente un partido debido a factores logísticos.

“Pienso que no es serio, porque tenemos que pensar en los jugadores y en la gente para un mayor espectáculo. Todo lo que pueda decir puede sonar a excusas”, añadió el entrenador argentino al referirse a la manera en que se programó el desplazamiento y el horario del encuentro.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Más allá del reclamo hacia la organización del torneo, el técnico también analizó el crecimiento competitivo entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer. Para Pizarro, los enfrentamientos entre ambas ligas se han vuelto cada vez más equilibrados en los últimos años.

“Independientemente de la logística, lo vengo diciendo: las competiciones son más parejas. Hace tiempo que se vienen dando duelos muy parejos. La logística es tema aparte, pero lo que sucedió no es normal”, explicó el entrenador al evaluar el contexto del partido.

A pesar de la derrota, el estratega felino no pierde la confianza en la capacidad de su equipo para revertir la eliminatoria. Pizarro considera que el resultado es duro, pero insiste en que la serie todavía está abierta y que Tigres tiene los recursos futbolísticos para responder en casa.

“En los 90 minutos no pudimos contrarrestar lo que habíamos hablado. El resultado es abultado, tenemos que mejorar individual y colectivamente para poder darle vuelta a la llave”, concluyó el técnico al referirse al desafío que enfrentará su equipo en el partido de vuelta.

El duelo de regreso será clave para las aspiraciones de Tigres en el torneo. Con el apoyo de su afición y la necesidad de una reacción inmediata, el equipo regiomontano buscará corregir errores y demostrar que aún tiene argumentos suficientes para competir en la serie.

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