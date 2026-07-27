Las declaraciones de Guido Pizarro luego del empate de Tigres contra el San Luis

Complejo inicio de torneo para los Tigres de la UANL. El cuadro del norte del país no pudo pasar del empate este fin de semana en casa ante el Atlético de San Luis. Dicho resultado generó la irá por parte de la afición y la decepción del equipo. Tras el cotejo, Guido Pizarro ofreció declaraciones.

Guido Pizarro acepta que el resultado no era el que esperaban, por lo que deberán darle vuelta a la página y mejorar. pic.twitter.com/vf3orWEpjj — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 26, 2026

Creo que no fue el resultado que queríamos. Creo que el trámite y el partido, creo que por momentos fuimos superiores, por el momento fue parejo, el equipo rival también hizo su tarea. Creo que tuvimos alguna chance para para ampliar la ventaja, después el equipo rival logra el empate, pero sí, consciente que no era lo que queríamos Y a darle vuelta a la página y mejorar. Guido Pizarro

Sobre los abucheos masivos de parte de la afición, Guido afirmó entender los mismos sin queja alguna.

Creo que la gente está en su derecho, creo que todos queríamos regalarle en el primer partido de local un triunfo. No lo pudimos conseguir, así que pensar en dar vuelta a la página, trabajar y poder regalarle un triunfo lo más pronto posible. Guido Pizarro

Pizarro sabe que sumar uno de seis puntos representa un inicio de torneo muy por debajo de lo que se le exige a Tigres.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Como decía recién, creo que no es el puntaje que queríamos en un inicio, creo que hoy tuvimos más chance de llevar el resultado, no se dio. Y ahora pensar en trabajar, creo que ahora analizar lo que pasó hoy, darle vuelta a la página, y ya habrá tiempo para pensar en todo lo demás. Guido Pizarro

El técnico trató de evitar en medida de lo posible el tema de firmar un centro delantero adicional.

Creo que, si hubiéramos tenido la chance de anotar un gol más, creo que hubiéramos tenido mejor el control, creo que después meritó el rival lograr el empate al final, pero creo que en líneas generales el equipo jugó mejor que el rival. Como decía recién, hoy es momento de analizar lo que pasó hoy, de analizar bien, bien todo lo que pasó, y ya habrá tiempo para ver ese tema de refuerzo. Guido Pizarro