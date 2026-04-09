Las declaraciones de Guido Pizarro luego del triunfo de Tigres sobre Seattle

Nada ha cambiado con el pasar de los años, los clubes de la Liga MX tienen la obligación de ganar la CONCACAF Liga de Campeones sobre los de la MLS. Actualmente, la meta ofrece un doble premio, pues además de la corona de la zona, está en juego edición con edición un boleto al nuevo Mundial de Clubes.

Es por ello que los clubes del país han elevado el nivel de seriedad que le entregan al torneo desde rondas más tempranas. Uno de ellos son los Tigres de la UANL, quienes en su llave contra el Seattle Sounders han dado el primer golpe sobre la mesa tras vencer a su rival por 2-0. Guido Pizarro se dijo feliz por el triunfo, pero consciente de que la llave sigue abierta.

🗣️"Fue un partido como lo dije ayer, que íbamos a tratar de lograr una ventaja".



Así declaró Guido Pizarro luego de sacar el triunfo ante Seattle Sounders.



🎥 Roberto Flores pic.twitter.com/Q4og0CeoPb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 9, 2026

Satisfecho, contento con el rendimiento, hemos mejorado de lo que veníamos haciendo y por consecuencia el resultado, contentos. Faltan 90 minutos, con mucha humildad para ir allá y hacer un gran partido para poder lograr el pase y contento por el rendimiento de los jugadores. Guido Pizarro

Entiende que la llave no está cerrada. Deben replicar nivel en la vuelta.

Fue un partido que íbamos a tratar de lograr una ventaja, que era importante el cero atrás por como cuenta el gol de visitante, pero contento con el desempeño y nos invitará la próxima semana a hacer un partido igual o mejor del que hicimos hoy si queremos pasar. Guido Pizarro

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El técnico salió en defensa de Ángel Correa, quien no vive su mejor estado de forma y falló un penalti ante Seattle.

Hoy hizo un gran partido, generó muchas opciones de gol, le tocó fallar el penal, pero para nosotros está muy bien y consciente de querer aportar al equipo como lo hace día a día. Guido Pizarro

El argentino cerró sus declaraciones alabando el enorme partido de su portero, Nahuel Guzmán.

Lo que hace dentro del campo es de los mejores y contento de tenerlo, está maduro, está consciente de aportar al equipo y aprovecharlo, él quiere siempre lo mejor para el club y lo aporta en el día a día, bienvenido sea y contento de tenerlo. Guido Pizarro

MÁS NOTICIAS SOBRE TIGRES