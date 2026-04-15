Las declaraciones de Guido Pizarro previo a la vuelta contra Seattle Sounders

Si bien el inicio de semestre dejó dudas, Tigres ha sabido corregir sobre el camino. Los del norte del país encontraron la senda del triunfo en las últimas semanas y ahora, se han posicionado como serios contendientes para ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF Liga de Campeones.

Ahora, los de la UANL buscarán definir la llave contra Seattle en patio ajeno. Tienen una doble ventaja en su favor, el global de 0-2, como el gol de visitante. Siendo el caso, el técnico Guido Pizarro dio declaraciones previo al encuentro destacando el presente de los suyos.

Para Guido Pizarro, Tigres tiene con elementos con gran nivel para suplir la ausencia de Fernando Gorriarán en la Vuelta ante Seattle Sounders ⚽️💬🐯https://t.co/aLY7PTKAam — AS México (@ASMexico) April 15, 2026

El equipo se encuentra muy bien. Hemos llegado ayer, hoy hemos entrenado un poco. Creo que hemos recuperado muy bien el partido el fin de semana, así que tenemos veinticuatro horas más para decir el equipo. Creo que nuestra vara o nuestro desafío es ser competitivos cada partido, con mucha humildad, entendiendo de que acá hasta el final cada partido de turno en cualquier competición es muy importante. Guido Pizarro

Lamentó la baja de Fernando Gorriarán, pero confía en tener piezas de sobra para reemplazarle.

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Sí, lo de Fer, si, obviamente, es un jugador importante para todos nosotros, pero tenemos equipo para suplirlo, y entendiendo que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque vamos a enfrentar un gran rival. Guido Pizarro

Cerró su discurso alavando las virtudes de Ángel Correa. Sin embargo, dejó en claro que no es el único jugador diferencial dentro de su plantel.

Sin duda, es un jugador tiene mucha calidad, no solamente él, hay muchos ahí adelante, como Brunetta. Y sí, creo que ellos van a hacer un gran partido para ayudarnos a nosotros, pero son todos, defensivamente y ofensivamente. Creo que si todos están concentrados, están enfocados en el partido para ser lo mejor para Tigres, creo que sí estaremos más cerca del objetivo, que es que es pasar a la semifinal. La confianza es importante para todos. Creo que nosotros veníamos de de unos partidos duros, difíciles que no podíamos ganar, pero ahora venimos de dos victorias. Entonces, creo que eso ayuda, la confianza para todos. Y sí, mañana en un partido duro, como yo dije, tenemos que estar concentrados para lograr el objetivo de Tigres, que es pasar. Guido Pizarro