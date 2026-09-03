Las declaraciones de Guillermo Almada luego de la derrota de América ante Monterrey

Hasta el día de ayer, la era de Guillermo Almada con el América navegaba dentro de la perfección. Líderes de la Liga MX y semifinalistas de la Leagues Cup. Esto se ha terminado. El cuadro de la capital del país quedó fuera de la competición internacional tras ser derrotados en tanda de penaltis por el Monterrey de Matías Almeyda.

Tras el encuentro, el técnico charrúa ofreció declaraciones, dentro de las cuales, la fue imposible esconder su furia en contra del trabajo arbitral, mismo que a su entender, fue clave para la eliminación de los suyos.

🚨 ALMADA HABLA DEL ARBITRAJE



🗣️ "MIRANDA TIENE ANTECEDENTES DE PERJUDICAR AL CLUB"



🗣️ "HOY FUE MUY EVIDENTE"



🗣️ "EL VAR TENDRÍA QUE HABER AYUDADO"



🗣️ "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR LA DECISIÓN DEL VAR"#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/eS8DyJJYpp — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026

Termina siendo decisivo en algo que tiene que haber justicia de parte de los árbitro. Y, sobre todo, teniendo una herramienta como el VAR, que es tan evidente, este, es un error, no es un error, es un horror, la decisión del VAR que tendría que haber ayudado a los árbitros, y terminó siendo decisivo en el partido. Guillermo Almada

Guillermo no entiende el porqué el VAR no intervino en la jugada donde se ha marcado penalti en favor de los Rayados.

El que va al encuentro de la pierna es Orbelín. Ya nos habían dicho que los antecedentes de Miranda en el VAR, tiene antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue muy evidente, porque hubo un penal a favor que no lo cobró y no intervino el VAR, y en otro que tenía que haber intervenido. Guillermo Almada

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

A manera de conclusión, el técnico asegura que los suyos fueron afectados a lo largo del torneo, pero no se había reflejado en resultados como hasta hoy.

La verdad que no, porque nosotros tuvimos el primer partido que también el árbitro por ahí en ese partido se equivocó, este partido no sé si se equivocó. Creo que cobró bien. Nos cobró 2 laterales por los segundos, nos cobró un saque de esquina por los segundos, a ellos no le contaban los segundos, no sé, pero respeto. Lo importante para nosotros es que estamos en una final y eliminamos a América, que es un club importante. Guillermo Almada

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