Las declaraciones de Guillermo Almada luego de la derrota en contra del León

El cierre dentro de la Leagues Cup 2026 para el América fue un desastre. El equipo se quedó sin opciones de título luego de caer en la semifinal ante el Monterrey. Esto, orilló a los de la capital del país a tener que buscar el tercer puesto ante el León.

Los de Guillermo Almada fueron derrotados por el equipo de Guanajuato. Siendo el caso, el técnico charrúa explotó con los suyos tras lo mostrado en la cancha.

Guillermo Almada califica la derrota ante León como el peor partido desde que dirige al América



📹: Paco Vela @PacoVela14 pic.twitter.com/pKseLGtJd3 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 7, 2026

Más allá de los merecimientos no me gustó el equipo hoy, es el peor partido desde que estamos nosotros en el club. Sin intensidad, quizá por el clima, lento, anunciado, creo que fue de los dos equipos y distinto a lo que hicimos el otro día ante Monterrey que merecimos muchísimo más y jugamos de otra forma. Guillermo Almada

El técnico añadió en el tema de la autocrítica e invitó a su plantel a reflexionar sobre lo hecho sobre el césped este domingo.

Ninguna derrota llega en el momento justo, pero diría que reflexionemos como les he dicho a los futbolistas, aún nos queda mucho camino por delante y tenemos que mejorar varias situaciones, sobre todo recuperar esa identidad que teníamos en los partidos anteriores y que hoy no mostramos por momentos. Guillermo Almada

FBL-MEX-AMERICA-PUEBLA | YURI CORTEZ/GettyImages

Guillermo pasa página y ya piensa tanto en Cruz Azul como en Chivas, próximos dos rivales de su equipo, mismos que ponen en riesgo el liderato de Liga MX para el América.

Tenemos que enfocarnos en el campeonato, asumir la responsabilidad de esta derrota de hoy y apuntar al próximo partido que es Cruz Azul. Seguramente vamos a recuperar jugadores que no pudimos tener hoy, que nos darán un abanico de mayores posibilidades, alguna incorporación que tuvimos de último momento, todas circunstancias nos van a fortalecer. Guillermo Almada