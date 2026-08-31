Las declaraciones de Guillermo Almada luego del partido entre América y Puebla

América derrotó al Puebla en la cancha del Azteca este fin de semana. De tal manera, los de la capital del país se mantiene como líderes de la Liga MX. Tras el cotejo, Guillermo Almada ofreció declaraciones, mismas en las que afirmó que el Puebla fue un rival muy competitivo.

"NO SALE POR ELECCIÓN" 🦅🔥



Guillermo Almada explicó que Brian Rodríguez decidió continuar con América pese al interés del Ajax. El técnico aseguró que el uruguayo quiere seguir en Coapa y ser protagonista con las Águilas. 👀⚽ pic.twitter.com/UFhOC3AiP7 — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

Jugarán los que estén mejor, nos tiene satisfecho la entrega, lo que juegan el otro día y hoy, como lo dije a ellos, vamos a presentar este equipo porque se merecen jugar, bueno, nos da satisfacción que muchos de ellos han respondido, más allá de que Puebla nos sacó la pelota y nos complicó en lapsos importantes del partido. Guillermo Almada

El charrúa pasó página y se centró en el futuro de Brian Rodríguez con el club, quien se entiende, no saldrá del equipo.

No sale por elección, se siente feliz, a gusto, todos hablamos con él para convencerlo, nos da satisfacción que se quede con nosotros, nos alegra muchísimo el nivel que está mostrando. Si sigue en este nivel, más suelto, le van a venir ofertas de clubes muy importantes. Guillermo Almada

FBL-MEX-AMERICA-PUEBLA | YURI CORTEZ/GettyImages

El charrúa añadió que dentro de la plantilla quiere jugadores que estén en el club porque ese es su deseo, no por obligación.

No presionándolos para que se queden, las decisión siempre es de ellos, y haciéndoles ver las cosas que se viven en Europa, que se viven aquí y lo que se les puede venir en el futuro, el sentirse cómodo, reconocido, el seguir creciendo en su juego, los va a fortalecer. Estoy seguro que le van a aparecer oportunidades en el futuro, la idea del proyecto que estamos viviendo todos, lo compensa más allá del desafío y las ganas que les proponen otros equipos. Guillermo Almada

Almada cerró afirmando que las posibles permanencias de Brian y el mismo Sebastián Cáceres son clave para su proyecto.

Sí los necesitamos, a algunos jugadores de distintas características de los que tenemos, muchas veces tengo que improvisar, que pueden jugar, porque tienen mucha categoría, hay jóvenes con buenas características, pero la idea es que completemos el plantel para que sigamos creciendo como equipo. Guillermo Almada