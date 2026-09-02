Las declaraciones de Guillermo Almada previo al duelo ante el Monterrey

Hace una década que el América no es capaz de dar el do de pecho en un torneo internacional. Los de la capital del país quieren terminar con esa sequía este verano en la League Cup, torneo en el cual ya están dentro de las semifinales.

En el cotejo previo a la final, los del nido de Coapa tendrán un duro cruce ante otro equipo urgido de logros, el Monterrey hoy de Matías Almeyda. Previo al cotejo, el entrenador del América, Guillermo Almada, ofreció declaraciones sobre el partido y el futuro inmediato del club.

😮 Guillermo Almada, entrenador del América, confesó que el deseo de Sebastián Cáceres era salir del equipo azulcrema. pic.twitter.com/bZTBf1g6pY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 2, 2026

Llegamos ayer (a Los Ángeles), el equipo llega bien, con mucha confianza, sabiendo que tenemos un examen importante el día de mañana, con un rival de jerarquía, nos va a exigir al máximo, queremos obtener la clasificación y tendremos que demostrarlo en la cancha, estamos en buen momento, confiados en lo que podemos hacer y viendo a los futbolistas que quieren competir al máximo. Guillermo Almada

Sobre el cierre del mercado, Almada se extendió. Primero habló sobre la inminente llegada al club del español Carlos Álvarez.

Nosotros lo hemos dicho, estamos intentando completar la plantilla, para que haya buena competencia interna. Es un futbolista de buenas condiciones que lo conocemos desde nuestro pasaje en el futbol español. Es una posibilidad que no está completa, veremos qué pasa en el futuro. Guillermo Almada

FBL-MEX-AMERICA-PUEBLA | YURI CORTEZ/GettyImages

Para cerrar, el técnico charrúa lamentó la salida de Sebastián Cáceres. Sin embargo, afirma que el club se comportó a la altura dando su libertad al central, a quien, ya se le busca un reemplazo.

Es indudablemente un jugador importante, daba mucho en la institución, él insistió mucho en la salida una vez que Celta insistió en la oferta nueva, la idea es que el club, dada la insistencia, optó por tomar la oferta, cumplir los deseos del futbolista, era dar ese paso a Europa, él tenía la voluntad. Bueno, seguramente sí buscaremos un remplazo que nos dé un salto de calidad en el equipo, por más que tenemos bien la posición cubierta en nuestro punto de vista, pero repito, la competencia interna es importante, América tiene muchas competencias, tanto en este semestre como el que viene, necesitamos un plantel numeroso, seguramente sí lo encontramos. Guillermo Almada