Las declaraciones de Guillermo Almada tras la derrota ante Cruz Azul

El América de Guillermo Almada perdió el invicto en Liga MX este fin de semana luego de caer por 4-3 ante Cruz Azul. Luego de esta dolorosa caída, el técnico charrúa habló ante la prensa y lamentó en demasía las formas mediante las cuales su equipo fue sobrepasado por el campeón de México.

YA PIENSA EN EL CLÁSICO NACIONAL 😎



Almada consideró que el Clásico Joven le dejó al América varias enseñanzas para poder afrontar de la mejor manera el Clásico Nacional.https://t.co/qwbddXPNkO pic.twitter.com/KenOC2kGkY — MedioTiempo (@mediotiempo) September 13, 2026

Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo, defendimos muy mal. No sólo los goles, el agravante de defender mal, en definitiva, nos costaron caro, sabíamos que si nos equivocábamos no nos iban a perdonar por la jerarquía que tienen. Seguimos haciendo cosas buenas en el lado ofensivo, pero en la defensiva debemos de mejorar mucho. Guillermo Almada

Almada destacó el espíritu de su equipo para buscar la remontada, estando a un gol de al menos la igualada.

La rebeldía, lucha, en el futbol, por momentos, con esta camiseta debemos pelear hasta el último segundo. Debe de notarse la rebeldía de cada uno, el aspecto anímico, hicieron un gran segundo tiempo, el primero nos condenó. Guillermo Almada

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Guillermo ha sido claro en sus conclusiones: América tiene que aprender de esta fallas para que las misma no se repitan la próxima semana en el clásico nacional ante el ahora líder de la Liga MX, las Chivas.

Nos deja enseñanzas, hicimos cosas muy buenas, erramos situaciones de gol, les dimos posibilidades, hay mucho que trabajar y mejorar. Tratar de meter rápido a los que vinieron, la competencia interna crezca y podamos neutralizar los errores que tuvimos. Guillermo Almada

Almada cerró hablando de la lesión de Dagoberto Espinoza, misma de la cual esperan los exámenes oportunos para informar la gravedad de la misma.

(Dagoberto salió por) Un problema en la rodilla, no lo dejó terminar, seguramente haremos los exámenes médicos y veremos la magnitud de la lesión. Guillermo Almada

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA