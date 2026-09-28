Las declaraciones de Guillermo Almada tras la remontada de América al Necaxa

El América recupera el liderato de la Liga MX tras su victoria contra el Necaxa este domingo. El cuadro de la capital del país iguala al Toluca con 20 unidades. Además, ambos equipos tienen la misma diferencia de goles. En favor de los del nido de Coapa, aún tienen un juego pendiente por delante.

No fue una noche sencilla para el América. De hecho, tuvieron que venir de atrás hasta firmar la remontada. Luego del cotejo, Guillermo Almada destacó las formas de sus dirigidos para sobreponerse a la adversidad y conseguir el resultado.

Guillermo Almada en conferencia de prensa, tras nuestro triunfo en la Jornada 10, contra Necaxa. 🎙️ pic.twitter.com/hn3HD4v3i9 — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2026

Hoy teníamos muchas ausencias, pero quedamos conformes, era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar. Lo que rescato de todo esto es que el equipo se ha sobrepuesto permanentemente de ir en desventaja. Intentaremos seguir trabajando para encontrar esa solidez, porque esto se trata de generar en ofensiva y que te generen lo menos posible. Guillermo Almada

Sobre la falta de minutos para los refuerzos, Guillermo fue claro al afirma que la competencia está abierta y cualquiera puede ser titular en el plazo inmediato.

Necaxa v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Son jugadores que en cualquier momento pueden ser titulares, Zendejas se viene recuperando de una lesión, ha sido un jugador importante en años anteriores y lo está haciendo… Carlos Álvarez, Miguel Borja, Edwin Cerrillo. Como les digo a ellos, las oportunidades se van a presentar. Guillermo Almada

Para cerrar, Almada salió en defensa de Erick Sánchez. El mexicano se ha llevado las críticas a lo largo del semestre, sin embargo, para Guillermo el jugador sigue siendo uno muy diferencial dentro de la cancha.

Chiquito Sánchez fue el mejor hoy en la cancha, tuvo un rendimiento no solo en zona defensiva, el aporte ofensivo que hizo. Cuando nos equivocamos en defensa involucra a todo el equipo. Nos ocupa mejorar el sector defensivo, tuvimos muchas ausencias, era un partido complicado. Guillermo Almada