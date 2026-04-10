Las declaraciones de Hansi Flick sobre la importancia de la Champions League

El FC Barcelona está en un momento de inflexión en la temporada: está 2-0 abajo en el global de los cuartos de final de la UEFA Champions League y necesita dar vuelta la serie frente al Atlético de Madrid el próximo martes en el Metropolitano de la capital española.

A pesar de esto, en el horizonte cercano aparece el Espanyol, el derbi de la ciudad: "Todo el mundo sabe lo importante que es para club, afición y equipo. Hay muchos jugadores de La Masía que saben lo que significa. Es un derbi y quiero ganarlo", dijo Hansi Flick en rueda de prensa.



"LaLiga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions", analizó el entrenador Blaugrana.

Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

"Desde luego tenemos que gestionar los minutos, como siempre, pero creo que tenemos mucha calidad en este equipo y los titulares de mañana serán un equipo fantástico", explicó el míster sobre la administración de minutos pensando en la vuelta.

"Para eso tenemos el VAR, si ven algo que no es correcto tiene que avisar y decirle al árbitro y que lo mire y eso lo que eché en falta en ese partido. También es verdad que no hicimos el mejor encuentro, cometimos errores. Pero los errores sirvieron para decidir el partido", señaló sobre el funcionamiento reciente del VAR.

Por último, contestó sobre una eventual oferta de renovación a Robert Lewandowski: "Creo que he contestado a esta pregunta en todas las ruedas de Prensa y no es momento de hablar de esto. Hay grandes objetivos por delante, hay que centrarse en esta temporada y darlo todo. Además, es trabajo de Deco".

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