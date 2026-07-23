Las declaraciones de Hugo Cuypers tras su llegada a México para fichar con Monterrey
Luego de firmar su peor semestre en casi todo el siglo, Monterrey entendió que requerían de una revolución radical. Así lo han hecho. FEMSA, empresa detrás del club ha liberado fuerte capital para reforzarse en la dirección deportiva, cuerpo técnico y naturalmente en el plantel.
A nivel plantilla, se le ha dado prioridad a fichajes de perfil ofensivo. Una inversión alrededor de los 30 millones de dólares entre sueldos y precios de traspasos. Uno de esos arribos es el de Hugo Cuypers, nuevo goleador de Rayados que llegó hace algunas horas a Monterrey para cerrar el movimiento.
Estoy muy emocionado. Ver a todos ustedes aquí para darme la bienvenida es un honor para mí. Es un orgullo formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al máximo.Hugo Cuypers
Cuypers, quien llega desde el Chicago Fire de la MLS afirma que el futbol mexicano es un reto que le atrae más allá de lo deportivo. Tiene una carga cultural que no encontró en los Estados Unidos.
Creo que la cultura futbolística en México es algo que realmente me atrae. Además, considero que se adapta a mi estilo de juego. Monterrey es un club enorme, las conversaciones con la institución fueron muy positivas y desde el principio estuve muy emocionado con esta oportunidad.Hugo Cuypers
Hugo concluyó tener claro a qué club arriba luego de realizar sondeos externos sobre el mismo. el ahora ex delantero del Chicago Fire habría preguntado a personas que estuvieron dentro del club como es el entorno al interior del Monterrey.
Sí. He hablado con muchas personas y todo lo que me dijeron fue súper positivo.Hugo Cuypers
El delantero no será elegible para este fin de semana. Seguramente se le verá dentro de la cancha para la tercera jornada de Liga MX.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.