Las declaraciones de Hugo Cuypers tras su llegada a México para fichar con Monterrey

Luego de firmar su peor semestre en casi todo el siglo, Monterrey entendió que requerían de una revolución radical. Así lo han hecho. FEMSA, empresa detrás del club ha liberado fuerte capital para reforzarse en la dirección deportiva, cuerpo técnico y naturalmente en el plantel.

A nivel plantilla, se le ha dado prioridad a fichajes de perfil ofensivo. Una inversión alrededor de los 30 millones de dólares entre sueldos y precios de traspasos. Uno de esos arribos es el de Hugo Cuypers, nuevo goleador de Rayados que llegó hace algunas horas a Monterrey para cerrar el movimiento.

"La cultura futbolística en México es algo que realmente me atrae... Monterrey es un club enorme, y las conversaciones con ellos fueron muy bien, y desde el principio estuve emocionado."



🗣️🇧🇪 Primeras palabras de Hugo Cuypers como jugador de Monterrey.

pic.twitter.com/ZDKvTwTKjy — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 23, 2026

Estoy muy emocionado. Ver a todos ustedes aquí para darme la bienvenida es un honor para mí. Es un orgullo formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al máximo. Hugo Cuypers

Cuypers, quien llega desde el Chicago Fire de la MLS afirma que el futbol mexicano es un reto que le atrae más allá de lo deportivo. Tiene una carga cultural que no encontró en los Estados Unidos.

Creo que la cultura futbolística en México es algo que realmente me atrae. Además, considero que se adapta a mi estilo de juego. Monterrey es un club enorme, las conversaciones con la institución fueron muy positivas y desde el principio estuve muy emocionado con esta oportunidad. Hugo Cuypers

Chicago Fire FC v FC Cincinnati | Chicago Fire FC/GettyImages

Hugo concluyó tener claro a qué club arriba luego de realizar sondeos externos sobre el mismo. el ahora ex delantero del Chicago Fire habría preguntado a personas que estuvieron dentro del club como es el entorno al interior del Monterrey.

Sí. He hablado con muchas personas y todo lo que me dijeron fue súper positivo. Hugo Cuypers

El delantero no será elegible para este fin de semana. Seguramente se le verá dentro de la cancha para la tercera jornada de Liga MX.

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