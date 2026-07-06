Las declaraciones de Javier Aguirre luego de la derrota de México ante Inglaterra

El tiempo de la selección mexicana en el Mundial ha terminado. El cuadro nacional fue derrotado por 2-3 en la cancha del Estadio Ciudad de México, terminando así con el sueño de más 130 millones de personas. Tras el cotejo, el técnico Javier Aguirre ofreció declaraciones sobre lo sucedido en el partido.

¡Tantas emociones para el ‘Vasco’! 🥹🇲🇽



Primero, le desea éxito a Rafa Márquez, quien continuará con el proceso del Tri, después agradece a la afición y por último se despide como DT de la Selección Mexicana



¡Gracias por todo, ‘Vasco’! ❤️



🎥: Edgar Malagón pic.twitter.com/Wf584wgduL — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2026

Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, él continúa porque le vienen cuatro años buenos. Hay una base sólida, no hay un solo jugador que destaque por encima de nadie, la familia está junta y estamos esperando para ver el diagnóstico de Santi (Giménez, que salió lesionado) es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Javier Aguirre

Deja en claro que responsabilidad de la caída es suya al cien por ciento.

Si hay una crítica debe ser al entrenador porque ellos dejaron la piel en el campo, pueden mirar al frente a todo mundo. Si hay algo que reprochar es el entrenador porque él decide quién y cómo. La ilusión que tenía la gente no pudimos concretarla, no pudimos darle una noche más de alegría pero de entrada agradezco a todo al público mexicano: a los que vinieron, a los que no pudieron estar, a los que estuvieron en el Fan Fest estos cinco partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la Selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo después de tantos años me voy con mucho sentimiento porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística. Javier Aguirre

Javier entiende que la caída de México fue el resultado de no haber realizado el juego perfecto.

En las grandes ligas tienes que hacer el partido perfecto, esos dos goles nos pesaron mucho. Cuando nos repusimos y llegamos con mucho ánimo al vestidor con ganas de revertir el marcador viene el tercer gol evitable a todas luces que nos condenó. Remamos contracorriente, jugamos contra 10 intentamos variantes pero no fue posible, ellos defienden bien es un equipo muy sólido son el cuatro del mundo ya había que intentarlo. Javier Aguirre

Mexico v England - FIFA World Cup - Round of 16 - Mexico City Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Deja el futuro de México en las manos de quien considera el hombre ideal para la selección: Rafael Márquez.

A Rafa le di un abrazo entrañable porque cuando llegamos veníamos de un momento difícil éramos la selección 17, no habíamos ganado. Llegó Nations League, repetimos Copa Oro y ahora hay gente joven. Estoy muy contento con el crecimiento de Rafa Márquez y de muchos jugadores que jugaron con el corazón y con el corazón de México que nos estuvo apoyando y alentando. Javier Aguirre

Cierra su ciclo con México con un mensaje para la afición:

Hoy será una noche dura para todo México, para nosotros y para el vestidor, seguramente dormiremos poco, no tengo muchas más palabras, se me agota el léxico, me gana la emoción. El sueño termina aquí, la vida continúa, Rafa está fuerte, hay una base fuerte somos la selección nueve o 10 del mundo, estamos cerca de los grandes. Los ingleses son grandes, Italia es grande, Alemania es grande y no te puedes equivocar, nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro. Javier Aguirre

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