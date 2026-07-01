Las declaraciones de Javier Aguirre luego del duelo en contra de Ecuador

La selección mexicana firmó un triunfo histórico tras sobrepasar a Ecuador por dos a cero en la cancha del Estadio Ciudad de México. De esta forma, el 'Tri' ya está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Javier Aguirre, técnico nacional, calificó esta victoria como la más grande de su carrera.

¡Noche redonda para México! 💚🇲🇽



El impulso de la afición fue un aliado y la Selección Nacional de México dejó todo en la cancha para sacar el resultado 🔥⚽



Estas son las palabras de Javier Aguirre tras la victoria ante Ecuador. 🎙️#SomosMéxico pic.twitter.com/R5Nzmlg5Jk — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Seguramente sí, mi victoria en Italia, en Bruselas, Francia, me ha tocado Chile, varias buenas victorias, pero la de hoy ninguna, es con tu casa, con tu gente, es hacer lo que te corresponde, sé que cuando hay silbidos y abucheos, soy el primero en decirlo, es una noche redonda hoy. Javier Aguirre

El técnico entiende que el juego fue uno de máxima exigencia.

Significa mucho para mí, fui uno de esos, no pude pasar al quinto partido, duele mucho, pasas de la primera fase y lo haces bien, es un error gravísimo, hoy, la comunión con la gente es un impulso, es una cancha espectacular, tenemos que ver la fatiga, Quiñones, Alvarado con fatiga, te llevan al límite, una bonita noche para los mexicanos. Javier Aguirre

Aguirre añadió que todo el grupo sale a la cancha con el fin de jugarse la vida por la afición.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Diría que es un grupo que merece lo que está sucediendo, estos partidos de Mundial, es un Mundial, estamos entre los mejores 16, debemos tener eso, estamos bien, muy concentrados, es una familia, los que no jueguen, es un grupo espectacular, jugamos bien al futbol, ellos tenían que buscar el partido, nos metieron atrás, donde estoy insatisfecho son las contras, son las que matan el partido, pero, sobre todo, sobre todo, el que lo merece es el pueblo mexicano. Javier Aguirre

Aguirre concluyó hablando de la razón que le llevó a reemplazar a Gilberto Mora tan pronto en el juego.

Lástima que se le acaba la gasolina, pero es un niño, no le podemos pedir más de lo que da. No nos sobra nada y corrimos mucho, a Gil ya le estaba costando, lo mismo que a Julián. Javier Aguirre

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