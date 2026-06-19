Las declaraciones de Javier Aguirre luego del duelo entre México y Corea del Sur

La primera meta se ha cumplido: la selección mexicana cierra la fase de grupos en calidad de líderes. Esto se ha dado incluso a falta de una jornada cortesía del triunfo de México sobre Corea del Sur. Luego del cotejo entre ambos equipos, Javier Aguirre ofreció declaraciones.

"It was the type of match where the first team to make a mistake was going to lose." 🇲🇽🗣️



Javier Aguirre perfectly summed up a tense, tactical battle between Mexico and South Korea that was ultimately decided by a single error. #WorldCup | #FIFAWorldCup | #Aguirre | #Mexico pic.twitter.com/yPQ81XiOMU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2026

Luego de Sudáfrica corregimos mucho, ahora no hicimos un partido espectacular, pero sí tuvimos un buen juego. Mostramos madurez, estuvimos mucho tiempo sin la pelota, a pesar de ello no nos descompusimos. Fuimos pacientes ante un equipo muy duro que logramos anular. Javier Aguirre

Aguirre reaccionó al dato que confirma que México cierra su grupo como líder por primera vez desde el Mundial de 2002. Curiosamente, él también el técnico nacional en dicha Copa del Mundo.

No, no fue caminando, no tenía ese dato, en el futbol tienes que pasar página, es algo complicado, viene Chequia, ver qué rival nos toca, tenemos que poner a nuestros analistas, esperando quién pudiera ser, es anecdótico, lo que cuenta es el lugar final, la FIFA nos pone como los 13, le quiero decir que nos metamos entre los 10 primeros. Javier Aguirre

Aguirre fue contundente: la localía está jugando muy en favor de su equipo.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El factor México es importantísimo, en 1986, nuestra casa era el Volcán, la ola misma, jugar en casa no tiene precio, casa me refiero desde Ensenada hasta Cancún, todo, yo, claro que estoy contento, por lo menos garantizamos dos partidos más en nuestro territorio, la gente irá por el entusiasmo, ojalá podamos seguir ganando, a ver hasta dónde llegamos. Javier Aguirre

El técnico concluyó que este ciclo se ha relajado con el nivel de exigencias internas.

Tienen un entrenador más tranquilo, me bromeaban y era bastante más intenso, bastante más ordenado, hoy ya perdí la batalla de los celulares, ya les permito en la comida, estaba hasta la madre, lo escondían, es un entrenador distinto, ahora le doy importancia a otras cosas, la diferencia es el entrenador. Javier Aguirre

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