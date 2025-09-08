Las declaraciones de Javier Aguirre luego del empate de la selección mexicana ante Japón

La selección mexicana tuvo una prueba de alto valor el día sábado en contra de Japón. El cuadro nipón con una amplia de base de jugadores en Europa no sólo plantó cara al conjunto nacional, sino que en términos generales, fue superior.

Así mismo lo entendió el técnico nacional Javier Aguirre. El 'Vasco' luego del encuentro señaló que su equipo fue superado por los asiáticos y agregó que están obligados a mejorar.

‘NO MERECIAMOS GANAR’ 😬🇲🇽🔥#CentralFOX Javier Aguirre reconoció que el Tri nunca se mostró superior ante Japón, rival que represento un reto de altura y cercano a lo que verán en el Mundial 2026.https://t.co/yVSUV389hQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 7, 2025

Bastante cerca (la derrota), todavía nos queda gente que hay que ver, pero estoy tranquilo, entrenamos bien, tenemos buen ambiente, la estructura, una base, el cuestionamiento que hoy insisto no fuimos superiores al equipo número 17 del mundo y eso me hace pensar que tenemos que mejorar. No fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar, creo ellos hicieron un buen partido para no perder, muy igualado, poco espectacular, seguimos buscando el funcionamiento del equipo, partido poco atractivo para el público. Javier Aguirre

Sobre el planteamiento y los cambios realizados, Aguirre añadió:

Hicimos línea de cinco, no estaban llegando mis laterales con sus carrileros y metimos a Lira en medio, fue un cambio obligado (el de Erik Lira), pero lo entendió muy bien. Los cambios, quería ver a Chucky Lozano, a ‘Chiquito’ Sánchez a Santi para ver cómo anda y para eso era el partido, es un equipo muy intenso y el 90 por ciento juega en Europa, entonces es un entrenamiento muy distinto. Javier Aguirre

La siguiente prueba del Tri será en contra de Corea del Sur el día martes 9 de septiembre.

