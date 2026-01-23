Las declaraciones de Javier Aguirre luego del triunfo de México ante Panamá

Javier Aguirre compareció tras la victoria de la selección mexicana sobre Panamá con un discurso de satisfacción medida. El técnico del Tri valoró el resultado, pero sobre todo el proceso, subrayando que el equipo mostró calma, orden y personalidad en un partido que exigía paciencia y lectura táctica.

El estratega explicó que el encuentro sirvió para confirmar avances colectivos pese a tratarse de un grupo joven. “Vimos gente nueva, venimos con gente que promediaba 24 años de edad. No es fácil la adaptación… fue un partido igualado, y me voy satisfecho”, señaló Aguirre, resaltando la madurez mostrada por sus futbolistas.

Aguirre también destacó que el equipo no perdió la compostura incluso ante escenarios complejos. Recordó que Panamá había mostrado solidez en condiciones adversas y aun así México sostuvo su idea. El control del balón y la toma de decisiones fueron, a su juicio, señales claras de crecimiento competitivo.

En ese contexto, el técnico puso énfasis en el compromiso de varios jugadores jóvenes que han decidido defender la camiseta nacional. “Obed, Ledezma y Gutiérrez… nacieron en Estados Unidos y decidieron ser mexicanos, por eso merecen mi respeto”, afirmó, valorando su entrega y proyección a futuro.

El seleccionador reconoció que probar nuevos elementos no es un capricho, sino una necesidad estratégica. “Hemos padecido lesiones… son circunstancias que no controlas. Hay que estar muy alerta para lo que viene”, explicó, dejando claro que ampliar el abanico de opciones es un seguro rumbo a la lista final.

Aguirre insistió en que estos ensayos permiten anticiparse a imprevistos importantes. La inclusión de jóvenes, explicó, da margen de maniobra ante lesiones, bajas de forma o decisiones de club. Para el técnico, hoy México tiene un grupo donde puede elegir sin que el nivel se desplome.

Además del análisis inmediato, el Vasco abordó el futuro del proyecto nacional con tranquilidad. Subrayó que existe continuidad en el banquillo y que la transición está pensada. “Rafa con ellos, se apersonó en el Sub-20… estamos tranquilos, porque Rafa tiene contrato”, comentó con firmeza.

Finalmente, Aguirre confirmó que Rafael Márquez, hoy su auxiliar técnico, será quien lo sustituya como entrenador de la selección mexicana. Para el actual seleccionador, el ex capitán representa continuidad, conocimiento del entorno y liderazgo, elementos clave para sostener un proyecto que apuesta por jóvenes y estabilidad.

