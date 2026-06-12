Las declaraciones de Javier Aguirre luego del triunfo de México ante Sudáfrica

La selección mexicana se estrenó en la Copa del Mundo con 2-0 sobre Sudáfrica. El equipo mexicano suma tres puntos clave y ahora mismo es líder de grupo. Más allá de lo anterior, Javier Aguirre, técnico de la escuadra nacional no quedó cien por ciento feliz con el nivel del equipo, mismo que entiende fue bajo por un tema de nervios.

¡AGUIRRE ENTIENDE LA EXIGENCIA!🇲🇽🎙️



Javier Aguirre reconoció que México dejó escapar la oportunidad de conseguir una victoria más amplia en su debut mundialista y aseguró que la afición tiene todo el derecho de exigir más al equipo. 👀⚽



Para el Vasco, el Tri generó… pic.twitter.com/MMVeSg3wjT — Claro Sports (@ClaroSports) June 11, 2026

Es un Mundial, es un escenario brutal eso hace que las patitas te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá con la gente en la calle y eso al jugador le da ‘ah caray, ah caray’. Es el escenario y a eso lo atribuyo básicamente. Javier Aguirre

El técnico argumentó su afirmación señalando que una muestra clara del estrés de la plantilla fueron los problemas físicos que presentó más de un jugador.

En 25 partidos no habíamos tenido un solo calambre y hoy tuvimos tres. Es un estado emocional muy fuerte y eso habla de que, no a todos, pero les pesó un poquito el escenario afortunadamente se fueron tranquilizando, fueron teniendo la pelota, llegamos 16 veces a puerta rival, realmente nunca sufrimos atrás, es la verdad en la primera parte, hubiéramos metido más goles y nadie hubiera dicho nada. Es parte del juego y estamos preparando para lo que viene. Javier Aguirre

Pese a que no quedó conforme con las formas, dio importancia al resultado.

Mexico Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 tranquilamente y nadie hubiera dicho nada. Fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó lo que fue. Todo es complicado, el segundo gol nos relajó y no fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido y empezar con victoria es una conclusión buena. Javier Aguirre

Cerró declaraciones hablando sobre el debut de Gilberto Mora, quien entiende estuvo a la altura del reto.

Me tocaron varios debuts, Chícharo (Javier Hernández) mismo, me tocó Carlos Vela, Rafa Márquez. No mido el pasaporte, Gil está preparado, no lo encontramos en dónde nos hubiera gustado verlo, pero para ser su primera vez en un escenario como este no desentonó. Javier Aguirre

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