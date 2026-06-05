Las declaraciones de Javier Aguirre luego del último duelo de preparación de la selección mexicana

La selección mexicana ha cerrado sus duelos de preparación rumbo al Mundial este jueves en la cancha del Toluca ante Serbia. El combinado que comanda Javier Aguirre fue contundente al derrotar a los europeos por un 5-1 final.

La siguiente parada es la Copa del Mundo. El Tri se cruzará con Sudáfrica el próximo jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México. El técnico del cuadro nacional afirma que ahora mismo no tiene definido el once inicial para el debut en el Mundial.

🗣️ “NO FUE FÁCIL LA LISTA FINAL”.



Javier Aguirre recordó las lesiones y otros contratiempos pero asegura que ya están listos para el Mundial 😎



📹 Yediberto Moreno pic.twitter.com/D4EtZ1Hcd8 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 5, 2026

Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino, 12 lesionados, pero más allá del resultado creo que venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto. Los 26 me dan un abanico de posibilidades, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. Javier Aguirre

El DT añade que ve en la nómina a 26 jugadores del mismo nivel que pueden partir de inicio en cualquier momento.

No tengo ninguna desconfianza en uno u otro. Tienen características distintas, pero cualquiera puede jugar en cualquier momento. Hoy mismo no me atrevería a decir tres jugadores que van a iniciar el debut. Llegamos con buen ánimo, buen espíritu y físicamente bien. Recuperamos jugadores y estamos en un buen punto. Intentamos repartir minutos para que todos llegaran en condiciones similares. Javier Aguirre

Mexico v Serbia - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Aguirre cerró su discurso hablando del pésimo error de su equipo que permitió un gol de parte de Serbia. Dichas fallas no se podrán presentar en el Mundial.

Fue una pendejada terrorífica, uno va determinado y el otro no se hablo, en la alta competencia te vacunan. Los resultados nos dan seguridad, llegamos anímicamente fortalecidos porque en los últimos partidos conseguimos victorias, esperemos empezar bien la semana que entra. Javier Aguirre

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO