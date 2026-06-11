Las declaraciones de Javier Aguirre previas al debut de México en el Mundial 2026

El Mundial 2026 abre con el duelo entre la selección mexicana y Sudáfrica. El técnico Javier Aguirre ofreció declaraciones previo al mismo. El veterano afirmó que los protagonistas del encuentro deberán ser los jugadores, no él.

¡AGUIRRE DEJA ABIERTA LA PELEA POR LA PORTERÍA DEL TRI! 🧤🇲🇽



🧤Javier Aguirre aseguró que aún no ha definido quién será el portero titular para el debut de México ante Sudáfricahttps://t.co/gfmrh0zHPu pic.twitter.com/AfMm2CAJ68 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 10, 2026

Bueno, aquí en esta chamba, en esta silla, es muy difícil los términos medios, siempre vamos de un lado para otro, y eso no es algo nuevo para mí, tampoco es muy relevante. Lo importante es que el grupo de jugadores haga su trabajo, que le den una satisfacción a la gente, yo soy lo menos importante que pueda ser. Javier Aguirre

A pesar de ello, el técnico no exime sus responsabilidades. Sabe que el peso de lo que suceda dentro del campo cae sobre sus hombros.

Evidentemente yo soy el máximo responsable, básicamente de los fracasos o de las derrotas: los triunfos son de los jugadores, las derrotas son del técnico, esa es una ley que yo me la sé desde que me acuerdo. Finalmente si que todos somos recordados, o la historia nos pone por un evento en especial y ésta seguramente no será la excepción, no es algo que me ocupe de ello, porque es algo que está fuera de mi alcance. Javier Aguirre

Sobre el once inicial, el técnico se reservó al equipo elegido, incluido el portero que será el número uno en esta Copa del Mundo.

Mexico Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

No, no he hablado, no olvidar de Acevedo, no he hablado con ellos, los 26 están ilusionados, les puede tocar a ellos, lo harán bien, tanto la portería, como el delantero centro, no tengo duda, el que salga, lo hará bien, en portería estoy tranquilo. Javier Aguirre

El técnico cerró declaraciones afirmando que ni él, ni nadie de su grupo subestima en lo más mínimo a Sudáfrica.

Sí, tuvimos el tiempo suficiente, los jugadores que tuvieron dudas, es un tema de tenerlo o no, sus cirugías, son 4 jugadores, el ritmo futbolístico es para todo, anímicamente bien, está el escenario para hacer un buen partido, respetamos a Sudáfrica, no hay rival pequeño, respetando esto, tenemos que superarlos haciendo cosas que hacemos últimamente, ante Nueva Zelanda el reencuentro con la afición, está toda la mesa puesta para hacer una buena inauguración, va a ser un buen día para nosotros, en el futbol siempre hay cosas que no controlas, una lluvia, eventualidad, mano, cosas que modifican y no controlan, a pesar de los pesares, de los avatares, podamos jugar mejor que ellos. Javier Aguirre

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