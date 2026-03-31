Las declaraciones de Javier Aguirre previas al duelo de México contra Bélgica

Este martes la selección mexicana se cruzará con su similar de Bélgica en Chicago. El cuadro nacional tendrá éste cotejo como el último en fecha FIFA antes de que el técnico Javier Aguirre presente la lista final de convocados para el Mundial.

Siendo el caso, el entrenador del Tri confirma que tanto él como su plantel darán total seriedad al cotejo. El motivo es simple, después de este partido Aguirre definirá a su lista de 26 seleccionados y más de un hombre se juega su plaza en el equipo.

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Javier Aguirre confesó que ya está buscando rendimientos individuales para escoger a sus 26 jugadores y si habrá cambios en la alineación de mañana.



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Haremos cambios, estoy buscando lo que dije, rendimientos individuales. Es la última prueba y hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, ya en el Mundial, seguiré viendo y sí haré unos cambios. Javier Aguirre

El técnico afirma esperar del equipo un rendimiento a la par de lo que se mostró en contra de Portugal el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Esperamos un funcionamiento parecido al del otro día contra Portugal, ratos buenos y malos, sin la pelota hicimos buen trabajo; con la pelota, los primero 20 minutos fueron buenos. Javier Aguirre

Sobre la lista final, Aguirre concluye que lo que tiene hoy en mente puede cambiar en función del posible retorno del enorme cúmulo de bajas por lesión que presenta el Tri.

Sin lugar a dudas el tema lesionados es un aspecto que no contemplábamos, uno siempre hace sus planes B o diversas posibilidades de gol. La mitad del equipo fuera, no, no lo esperábamos. Fui a verlos, creo que vamos a recuperar a seis, ojalá, están cerca. Pasando el partido de mañana, la evaluación final es tratar de hacer una lista, de más de 50 que mandas a FIFA, pero la de 26 es la que nos quita más tiempo; se van acortando los plazos y los jugadores me la ponen difícil. Javier Aguirre

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