Las declaraciones de Javier Aguirre previas al duelo en contra de Ecuador
El técnico destaca el crecimiento deportivo de 'La Tri' en años recientes.
La selección mexicana de jugará la vida en la Copa del Mundo en el duelo en contra de Ecuador. El cuadro nacional entiende que no hay mañana en caso de una derrota. Javier Aguirre, técnico mexicano ofreció declaraciones previo al encuentro vital de este martes.
Voy a regañar a mis hijos, ellos tienen que decirme y no me han dicho nada, diría que ni mis jugadores. Yo nunca la había oído, me sorprendió, no tengo más que decir al respecto, es algo que no conozco, que no controlo, controlo a mis 26 jugadores, intento desarrollar un plan de juego, hay muchas variables, intentamos minimizar los riesgos y ganar, a partir de ahí, no controlo lo que no me corresponde, voy a regañar a mis hijos.Javier Aguirre
El técnico destacó la personalidad de los jugadores más jóvenes de la plantilla.
Es sorprendente la madurez de estos chavos, tienen 17 a 21 o 22, te contagian, yo tengo 67 y siempre dije que podría ser el padre, ahora sería el abuelo, son chavos que no tienen miedo a nada, salen al campo, contagian a muchos, piensan cosas muy buenas.Javier Aguirre
Javier muestra total respeto deportivo por el rival en turno.
Tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia. Ecuador ha crecido mucho y es un rival de muchísimo respeto.Javier Aguirre
Aunque el técnico es mucho más reservado, deja que el plantel tire de optimismo.
En lo particular siempre es interesante, el común denominador es el optimismo, yo soy cauto, precavido, experiencias, muchas batallas ganadas y perdidas, en ese sentido, no soy quién para limitar a nadie, los dejo que sueñen y que se entreguen en la cancha.Javier Aguirre
A manera de conclusión, Aguirre afirmó que la diferencia la puede marcar la afición.
La gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía. Como nunca es nuestro gran jugador número 12 (...) nos motiva muchísimo.Javier Aguirre
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GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.