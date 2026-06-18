Las declaraciones de Javier Aguirre previas al duelo entre México y Corea del Sur

Javier Aguirre ofreció declaraciones previas al duelo entre la selección mexicana y Corea del Sur. El técnico dejó en claro que debut mundialista ya debió pasar para cada jugador dentro de su grupo, por lo que espera una mejora de nivel radical para la segunda jornada de la Copa del Mundo.

“PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS” 🗣️



El Vasco Aguirre habló sobre los aprendizajes que le dejó el juego amistoso contra Corea y aseguró que no volverán a cometer los mismos errores



📹 Aylin Ramírez pic.twitter.com/hEsjsto4zf — MedioTiempo (@mediotiempo) June 18, 2026

Ese día debutaron 10 jugadores en Mundiales, los felicité y luego les dije que les concedía el beneficio de la duda a todos si es que los nervios de ese debut les habían pegado. Era normal que los jóvenes estuvieran un poco apretados, sin que deje de emocionarnos estar escuchando y viendo a la gente, es indescriptible y estamos muy agradecidos con la afición mexicana, sientes un apoyo y calor fuera de lo común. Se los dije, ya empezó el Mundial, les concedí el beneficio de la duda, pero no me puedo permitir que, por el escenario, un jugador sea incapaz de dar un pase de 3 o 4 metros como nos pasó ese día (contra Sudáfrica) o que no haga un movimiento que se ha entrenado. Javier Aguirre

Sobre salir de la cancha del Estadio Ciudad de México, el técnico no le ve como un movimiento que afecte al equipo.

El Universitario fue un foro espectacular para nosotros en el 86, igual que el Azteca. Ya vinimos a Guadalajara y nos trataron de maravilla. Me gusta mucho jugar en territorio nacional, sea la ciudad que sea. Guadalajara es nuestra casa como lo es el Azteca, Querétaro, Nuevo León, Tijuana o donde sea, es nuestro país. Aquí nos recibieron de forma espectacular. Javier Aguirre

Sobre las polémicas pausas de hidratación, el técnico se centra en buscar el beneficio y no la parte perjudicial.

FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA | YURI CORTEZ/GettyImages

Realmente creo que aprovechamos el reglamento, no te dejan entrar al campo, pero si te dejan que reciban las indicaciones, ya lo hemos hecho en otros países. Aprovechas para corregir, no creo que nos venga mal a los entrenadores, le llamas a un jugador y corriges, dentro del reglamento, nosotros intentamos, aparte de la hidratación, dar un mensaje, o una indicación. Hay tanta evolución tecnológica, que desde arriba te van mandando mensajes, no está mal. Javier Aguirre

El técnico cerró declaraciones dejando claro que en Esta Copa del Mundo no hay rival sencillo.

No gana España, Uruguay y Brasil, es muy complicado ganar, Haití mismo le hace partido a Escocia. Croacia... me acaban de decir que Panamá perdió en el último instante. Es la igualdad. La cifra de 48 equipos, salvo a Alemania, todos los demás partidos, será muy complicado, todos los equipos van progresando, hemos visto o nada de Cabo Verde. Marruecos le hace un partidazo a Brasil, ciertamente es lo que más me ha gustado y sorprendido. Javier Aguirre

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