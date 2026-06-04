Las declaraciones de Javier Aguirre previo al cruce en contra de Serbia

La Copa del Mundo está a un semana de su inicio. Siendo el caso, la selección mexicana vivirá su último cruce de preparación este jueves en contra de Serbia. Javier Aguirre, técnico del Tri ofreció declaraciones antes del encuentro donde de inicio, aclaró el porqué llevó a cuatro delantero al Mundial.

¡AGUIRRE REVELA POR QUÉ LLEVÓ CUATRO DELANTEROS AL MUNDIAL! 🇲🇽⚽



Javier Aguirre explicó los motivos por los que decidió convocar a cuatro delanteros para la Copa del Mundo 2026 👀🔥https://t.co/VptpCr13ex pic.twitter.com/lA0q93Cyiu — MedioTiempo (@mediotiempo) June 4, 2026

Porque puedes jugar con dos puntas, son jugadores de contrastada calidad, el momento de González es espectacular, Memo es distinto a los otros tres, la calidad de Santi y Raúl es contrastada, no podría prescindir de estos cuatro. Javier Aguirre

El técnico aprovechó el espacio para aclarar declaraciones recientes donde pareció minimizar a sus rivales de grupo.

En el podcast nada más echamos desmadre, son equipos complicados y serios, ustedes se echan su show, no es nada oficial, no, no, imagínate, cuando ando pedo, no, no, es un equipo durísimo, Sudáfrica, lo ha hecho bien, me ganó en la Copa África, ya no enfrentamos hace unos años, con jugadores en el extranjero, empezando por eso, es un show como lo hacen ustedes, es un poquito para alegrar el momento, sin más, yo no le doy importancia. Javier Aguirre

Mexico v Ghana - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

Aguirre centró su enfoque en el próximo rival, Sudáfrica, a quienes calificó como un club africano "fuera de lo tradicional".

Espero que sea la buena, un equipo aguerrido, no son propiamente un estilo africano, es un mix, europeo, tienen un técnico belga, jugadores interesantes, dos balas, el lateral y el extremo, esperemos que esta sea la buena, estar a la altura de las circunstancias, reiterando el máximo de los respetos, no va a ser fácil. Javier Aguirre

Cerró hablando del cuestionado futuro de Rafael Márquez como técnico del Tri. Afirmó que el ex Barcelona está listo para el reto.

Yo de Rafa te podría decir con toda seguridad, él tiene contrato, está feliz en la selección, está armando su cuerpo técnico, está viendo qué sigue, tienen Nations League, tienen Copa Oro, eliminatorias, yo creo que Rafa está más que preparado para continuar. La evolución de Rafa ha sido a pasos agigantados, el primer Rafa que llegó quiso acomodarse y ver, hoy lo ves entrenar y dices, este es entrenador, yo me hago de costadito en poco tiempo y sigue él, no le veo mayor problema en este aspecto. Javier Aguirre