Las declaraciones de Javier Aguirre previo al duelo de México vs República Checa

Javier Aguirre ofreció declaraciones previo al duelo entre la selección mexicana y Chequia. El cuadro mexicano ya está clasificado como líder de grupo a la siguiente ronda del Mundial, sin embargo, el juego contra los checos será tomado con toda la seriedad.

⚽ Javier Aguirre habló claro sobre su objetivo al frente del Tri.



🗣️ “Yo no estoy aquí para demostrarle a la gente, estoy para que estos 26 jueguen bien al futbol e ir partido a partido a ver hasta dónde nos alcanza”.



🔥 El técnico mexicano aseguró que el equipo está enfocado… pic.twitter.com/WTODtdYZP1 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 23, 2026

Es difícil jugar bien durante 90 minutos. Hace 30 años que soy entrenador, me encanta que la gente se vaya contenta del estadio, pero no intento ganarme bajo ninguna circunstancia el elogio gratuito. Voy a explicar, hago mi trabajo, tengo la fortuna de que cada día me hago mayo, escucho más, soy más consciente, me dejo ayudar, eso me ha ayudado, muchísimo, no, yo no estoy aquí para, como dices, tapar bocas, retractores, estoy para que esto 26 amigos jueguen, en esa medida, partido a partido, ver donde nos alcance, no voy a debatir con nadie, no es mi papel, cada quien hace su trabajo lo mejor, como dice Bora, yo respeto. Javier Aguirre

Sobre la posible titularidad de Guillermo Ochoa, el técnico se limitó a evadir el tema.

O sea, esa es la mesa de debates, a eso se dedican. Lo dije siempre, desde que volví, no iba a regalar nada, los 26 de aquí son merecimientos propios, perdimos a Marcel y a Luis Ángel, a Huescas, la selección viene los que están en mejor momento, sin el afán de ser injusto, lo fui, lo seré, puede que no estén a gusto, para eso son las mesas de debate, mis jugadores deben entrenar bien y ganen partidos, de momento es ese proceso, no hemos jugado bien, no me voy plenamente satisfecho, mañana, si no hacemos el partido perfecto. Ya no me pregunten por Memo. Javier Aguirre

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

El técnico concluyó que estará sobre el terreno de juego quien lo merezca por razones deportivas.

La verdad es que me gustaría contestar de otra manera, pero estos amigos, juegue quien juegue, comparten mucho, deseándose suerte, juegue quien juegue, lo dice de verdad, lo dicen de verdad, sólo, no sé cuántos, Guardado, Memo, Rafa, la Tota, te llena de orgullo, con su bagaje, Andrés tuve la chance, jugó, Memo destila consejos, ya está, insisto, hasta el propio Memo se cansa, es algo natural, está jugando, fuerte, en forma, compitiendo, lo decía, veo a Carlos, a Tala, no es demagogia, digo lo que siento, veo a 26 cabrones, los que jueguen van a jugar bien, lo que juega. Javier Aguirre