Las declaraciones de Javier Aguirre tras el triunfo de México sobre Chequia

La selección mexicana firmó una noche histórica luego de vencer a Chequia por tres a cero. De tal forma, el cuadro nacional consigue por primera vez desde que juega en la Copa del Mundo paso perfecto en la fase de grupos.

Más de uno considera que el fútbol de la selección no es el mejor, sin embargo, esto es algo que no le quita el sueño a Javier Aguirre.

"APRENDES DE TUS ERRORES...". 😯🇲🇽 Javier 'Vasco' Aguirre se pronunció tras la goleada de la Selección Mexicana sobre Chequia. #TotalSports #FiebreDeFutbol pic.twitter.com/Aw66T2CpC6 — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 25, 2026

Te diría que nosotros estamos muy conscientes de que al final lo importantes ganar, ojalá se juegue bien y se gane, sería aún mejor, pero en estos torneos empieza la fase de eliminación. Las estadísticas ahí van quedando, el ir logrando cosas, porque lo importante es lo que sigue, mañana ya se olvida esto, espero saber el rival, mandamos gente, tenemos cuatro personas en los equipos, estamos trabajando en el rival. Javier Aguirre

Afirma que dicha mentalidad ha permeado en el plantel quienes también juegan por la victoria a toda costa.

Ni los jugadores se detienen a pensar en eso, piensan en lo que viene, en eso hemos mejorado. Alguien mencionaba que hubo abucheos y pues la afición es exigente, el jugador se repone, no se desconcentra, he hablado del equilibrio emocional y ni el el aplauso ni el abucheo les afectan, están centrados en lo que deben hacer, hoy es un buen juego y sobre todo para la gente que se va contenta a casa. Javier Aguirre

El técnico destaca la base juvenil que tiene dentro de su plantel.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

¿Sabes quién iba a tirar? Gil Mora, está Mateo Chávez, Obed, tienen 20, 19, 17, están preparadísimos, es una gran generación de mexicanos jóvenes, no les quema la pelota, estoy encantado con ellos, un buen grupo humano, gente mayor con varios mundiales y gente que está debutando, eso, la verdad, me gusta, porque es la nueva generación, el futuro, una buena base para lo que sigue. Javier Aguirre

A manera de conclusión, Javier afirma que lejos de soñar con un futuro triunfalista para México, prefiere trabajar en ello.

Soy muy malo para soñar, muy malo, cuando me echo mi pipí, ahí sueño horroroso, prefiero no soñar, después de ir al baño sueño muy feo. Voy día a día, a mi edad, con tantas cosas no soy mucho de pensar qué soñar, prefiero ser como soy, de joven o viejo ahora, prefiero ir paso a paso, despacito, viviendo el momento, es lo que hago. Javier Aguirre

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