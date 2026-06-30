Las declaraciones de Jesús Gallardo antes del cruce en contra de Ecuador

La selección mexicana y la de Ecuador de jugarán una de las series más llamativas de la ronda de 32 de la Copa del Mundo. Está claro que el cuadro de la CONMEBOL es uno de los rivales más complejos que podía encontrar en el camino México.

Sin embargo y más allá del nivel del rival en turno, Jesús Gallardo, uno de los hombres de peso en el vestidor para México, afirma que el cuadro nacional tiene los enteros para un escenario de este calibre.

¡CON LOS PIES EN LA TIERRA!



Jesús Gallardo no menosprecia a Ecuador, asegura que es una selección muy fuerte 🇪🇨 pic.twitter.com/DdObxEHfE0 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 29, 2026

El equipo está tranquilo, está motivado, queremos hacer una serie muy linda para nosotros y para la afición. Creo que nos lo merecemos y vamos a tratar de ganar. En una serie de matar o morir, creemos que tenemos que estar al 100% durante todo el partido y bueno, si llega a esas circunstancias, creo que hay jugadores que estamos preparados para eso. Jesús Gallardo

Más allá de la muestra de confianza de parte del jugador, el mismo Gallardo reconoce que el nivel actual de Ecuador es muy elevado.

Obviamente, Ecuador ha hecho las cosas muy bien, sabemos que es un equipo muy dinámico, muy fuerte y que tiene jugadores muy buenos, pero tratamos de concentrarnos en nosotros y hacer nuestro futbol para seguir ganando. La verdad que es un equipo muy dinámico que ataca muy bien, también la defensa es muy buena, pero como te repito, tenemos que enfocarnos en nosotros, sabemos la capacidad de Ecuador, hoy nos toca ver el video y Javier hablará de las virtudes y los defensas que tienen ellos, entonces las debemos aprovechar. Jesús Gallardo

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Gallardo concluyó que la localía debe pesar más que nunca este martes en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Estamos acostumbrados a jugar con mucha gente en México. Estamos en nuestra casa y con nuestra gente. Nos enfocarnos en hacer las cosas bien dentro de la cancha. Creemos que para hacer historia tenemos que ganar al rival que esté enfrente y con nuestra gente vamos a tratar de hacer historia, que es lo más importante. Jesús Gallardo

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